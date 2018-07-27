Isparta'da 12 semt spor sahası yenilendi...

Isparta'da 12 semt spor sahası yenilendi...
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - 12 semt spor sahası yenilendi 7 semt spor sahasının yapımına başlanacak.  

 - Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatlarıyla başlattığı 12 adet semt spor sahasının yenileme çalışmalarını tamamlarken, projesi tamamlanan ve ihale aşamasına getirilen 7semt spor sahasının yapımına da kısa sürede başlayacak.  
  Şehir merkezinde bulunan 12 semt spor sahası yenilenirken, projesi hazırlanan 7 semt sahası da ihale aşamasına getirildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ümit Kaçar şunları söyledi: 
“Sayın Başkanımızın talimatlarıyla şehrimizin bazı bölgelerinde oyun parklarının içerisinde çocuklarımızın basketbol, futbol oynadığı etrafı tel örgü ile çevrili, güvenli semt spor sahalarımız var. Mahalle parklarımızda on adet, Ayazmana Mesireliği ve Gençlik Merkezinde de iki olmak üzere toplam 12 spor sahamız bulunuyor. Bu sahalarımızın bakımlarını yaptık,  bunların tel örgüleri değişti, zemin boyaları yenilendi, standartlara uygun saha çizgileri yapıldı. Yıpranan bazı potalarımızı değiştirdik. Bu işleri zeminlerinin boyanmasında Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde gerçekleştirdik. Semt spor sahalarımızın bakımlarını yaptık, yeniledik ve kullanıma sunduk.  Gençlerimizin güvenli bir şekilde spor yapabilecekleri 12 semt spor sahalarını kullanıma sunduk. Şimdi de yeni 6-7 adet daha yapacağımız semt spor sahası alanlarımız var. Bunlardan ikisi Çünür, Akkent ve şehrimizin diğer alanlarında bulunuyor. Bunların projelendirmesini yaptık ve ihale aşamasına getirdik.  
Semt spor sahalarımızı gençliğimizin ve halkımızın kullanımına sunduk. Halkımızdan ricamız temiz ve düzenli kullanmalarıdır” 
 
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İHA
                                         
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