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ISPARTA'DA 12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI 2018

ISPARTA'DA 12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI 2018
ISPARTA 0
böcüzade
İSTİKLAL MARSIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF
ERSOY’U ANMA PROGRAMI
Tarih, Yeri ve Saati: 12 Mart 2018 Pazartesi
Belediye Kültür Sineması saat 14:00
  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması
  • Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Mehmet Akif ve Gençlik” temalı programın sunumu.
GÖREV VE GÖREVLİLER:
İSPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Kültür Sinemasının hazır edilmesinden sorumludur. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ:
Öğrenci gruplarına yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek olan konferans için bir öğretim elemanının görevlendirilmesinden, sorumludur.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak anma programında gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumludur.
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
1. 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00’ da Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak program için salonun hazırlanmasından,
  1. “Mehmet Akif ve Gençlik” temalı programda kullanılacak olan ses yayın cihazının Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünce hazır edilmesinden,
  2. Anma programının genel takibi ve uygulanmasından,
  3. Yapılacak tüm faaliyetleri ve metinleri incelemek üzere bir komisyon oluşturulmasından sorumludur.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:
12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00’ de Belediye Kültür
Sineması’nda yapılacak olan anma programı için bir ambulansın
sağlık görevlileriyle birlikte hazır bulundurulmasından sorumludur.
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ:
  1. Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinde 06-14 Mart 2018 tarihleri arası İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü ile ilgili kitap sergisinin düzenlenmesinden,
  2. Öğrenci gruplarına yönelik Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte düzenlenecek olan konferans için Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunun hazır edilmesinden, sorumludur.
İL ÖZEL İDARESİ:
Anma programının basılmasından sorumludur.
AKDENİZ EDAŞ İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ:
Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak anma program süresince (1) adet jeneratörün teknik elemanıyla birlikte hazır edilmesinden, sorumludur.


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ISPARTA'DA 12 MART İSTİKLAL MARŞIMIZIN KABULÜ VE MEHMET AKİF ERSOY'U ANMA PROGRAMI 2018
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