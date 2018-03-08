Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması

Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan “Mehmet Akif ve Gençlik” temalı programın sunumu.

“Mehmet Akif ve Gençlik” temalı programda kullanılacak olan ses yayın cihazının Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğünce hazır edilmesinden, Anma programının genel takibi ve uygulanmasından, Yapılacak tüm faaliyetleri ve metinleri incelemek üzere bir komisyon oluşturulmasından sorumludur.

Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinde 06-14 Mart 2018 tarihleri arası İstiklal Marşımızın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü ile ilgili kitap sergisinin düzenlenmesinden, Öğrenci gruplarına yönelik Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü ile birlikte düzenlenecek olan konferans için Kültür ve Turizm Müdürlüğü Toplantı Salonunun hazır edilmesinden, sorumludur.

Tarih, Yeri ve Saati: 12 Mart 2018 PazartesiBelediye Kültür Sineması saat 14:00Belediye Kültür Sinemasının hazır edilmesinden sorumludur. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ:Öğrenci gruplarına yönelik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte düzenlenecek olan konferans için bir öğretim elemanının görevlendirilmesinden, sorumludur.12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak anma programında gerekli trafik ve güvenlik tedbirlerinin alınmasından sorumludur.1. 12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00’ da Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak program için salonun hazırlanmasından,12 Mart 2018 Pazartesi günü saat 14:00’ de Belediye KültürSineması’nda yapılacak olan anma programı için bir ambulansınsağlık görevlileriyle birlikte hazır bulundurulmasından sorumludur.Anma programının basılmasından sorumludur.Belediye Kültür Sineması’nda yapılacak anma program süresince (1) adet jeneratörün teknik elemanıyla birlikte hazır edilmesinden, sorumludur.