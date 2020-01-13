Isparta'da 1000 Öğrenci, TED'li Olmak için sınava girdi!

Isparta'da 1000 Öğrenci, TED'li Olmak için sınava girdi!
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TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

 1000 Öğrenci, TED'li Olmak için sınava girdi!
TED Isparta Koleji Okula Giriş Sınavı 12 Ocak 2020 Pazar günü yapıldı.4.ve 8.sınıflardan toplam 1000 öğrenci sınava girdi.
Isparta halkının yoğun ilgi gösterdiği Okula Giriş Sınavı boyunca velilere de Ortaokul Lise Müdürümüz Münire Yıldız Okul Tanıtım Sunumu yaptı.
Kurucu Temsilcimiz Eğitimci Şule Yurcu da Velilere hitaben yaptığı konuşmasında artık IQ'nün işlevselliğini yitirdiğini onun yerine alansal, sentezci, yaratıcı, saygılı ve etik akıl olmak üzere toplam 5 akıla göre öğrencileri gözlemlememiz gerektiğini vurguladı.
Lise Müdür Yardımcımız Psikolojik Danışman Gülin Özkan da Velilere Pozitif Ergenlik Sunumu yaptı.
 
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