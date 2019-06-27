Hastanemizde 100. By-Pass yapıldı...

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi ve hastanemiz arasında yapılan protokoller çerçevesinde geçtiğimiz yıl mayıs ayından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Prof. Dr. Şenol GÜLMEN ve Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik hekimleri tarafından yapılmaya başlanan By-Pass ameliyatlarının 100. sü başarı ile gerçekleştirildi.100. By- Pass vakasının yapılmasının ardından Kalp ve Damar Cerrahisi ekibimizi ziyaret eden hastane yönetimimiz tüm ekibe başarılar diledi.