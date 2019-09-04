BELEDİYE BASIN BÜLTENİ



Zorunlu su kesintisi uyarısı



Karayolları tarafından Çünür Kavşağında sürdürülen yağmur suyu menfez çalışmaları dolayısıyla, Isparta Belediyesi tarafından bu mevkide bulunan 2 adet ana taşıyıcı içme suyu boru hattının menfeze denk gelmesi dolayısıyla hat aktarma çalışması gerçekleştirilecek.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce 6 Eylül 2019 Cuma günü yapılacak zorunlu hat aktarma çalışması dolayısıyla sabah saat 08.00’dan itibaren bir gün süreyle Çünür Mahallesi, Mehmet Tönge Mahallesi, KYK Yurtları, Akkent TOKİ Mahallesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi bölgelerine su verilemeyecek.

İçme suyu hat aktarma çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerini alması önemle duyurulur.

Zorunlu su kesintisi uyarısı



Karayolları tarafından Çünür Kavşağında sürdürülen yağmur suyu menfez çalışmaları dolayısıyla, Isparta Belediyesi tarafından bu mevkide bulunan 2 adet ana taşıyıcı içme suyu boru hattının menfeze denk gelmesi dolayısıyla hat aktarma çalışması gerçekleştirilecek.

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce 6 Eylül 2019 Cuma günü yapılacak zorunlu hat aktarma çalışması dolayısıyla sabah saat 08.00’dan itibaren bir gün süreyle Çünür Mahallesi, Mehmet Tönge Mahallesi, KYK Yurtları, Akkent TOKİ Mahallesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi bölgelerine su verilemeyecek.

İçme suyu hat aktarma çalışmalarının belirlenen saatlerden önce tamamlanması halinde şebekeye daha erken su verilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirlerini alması önemle duyurulur.