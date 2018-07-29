Deregümü’de Domates ve Karanfil Festivali

“DOMATES VE KARANFİL ÜRETENLERİ YARIŞACAK”

“İŞ YOĞUNLUĞU ARASINDA KÖY HALKIMIZ İÇİN MORAL GÜNÜ OLACAK”

“GECE ETKİNLİKLERİ ŞEVKET ŞEREF KONSERİ İLE BAŞLAYACAK”

“KÖY ÜRÜNLERİNİN BULUN¬DUĞU STANT KURULACAK”

“DESTEK VEREN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Isparta’nın sebze bahçesi olan Deregümü Köyünde festival heyecanı başladı. 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan 1. Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali programı netleşti. Köyde yapılan tarım faaliyetlerinin tanıtılması adına böyle bir festival üzenlediklerini belirten Köy Muhtarı Osman Katırcı,şeklinde açıklamada bulundu.4 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan festivalin köy halkı ve çevre köylerden olumlu tepkiler aldığını ve yapılmasının desteklendiğini belirten Deregümü Köyü Muhtarı Osman Katırcı,ifadelerini kullandı.Festival kapsamında ilk olarak gündüz çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirten Osman Katırcı,dedi.Deregümü seralarında hasadın başladığını belirten Katırcı,dedi.Düzenlenen festival kapsamında gece konserlerinin de olacağını belirten Osman Katırcı,İfadelerine yer verdi.Festival kapsamında etkinlik alanında çeşitli stantların kurulacağınıbelirten Muhtar Katırcı,dedi.Osman Katırcı,diyerek sözlerini noktaladı.