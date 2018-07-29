Isparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali

Isparta'da 1. Domates ve Karanfil Festivali
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2018 22:19
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Isparta Düğün Salonları
Deregümü’de Domates ve Karanfil Festivali

Isparta’nın sebze bahçesi olan Deregümü Köyünde festival heyecanı başladı. 4 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan 1. Deregümü Köyü Domates ve Karanfil Festivali programı netleşti. Köyde yapılan tarım faaliyetlerinin tanıtılması adına böyle bir festival üzenlediklerini belirten Köy Muhtarı Osman Katırcı, “Köyümüz kabına sığmayan bir köy haline geldi. Yaptığımız tarım faaliyetlerini ve ürettiğimiz ürünlerin kalitesini Isparta’ya hatta tüm Türkiye’ye tanıtmak için böyle bir festival düzenledik. Festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

4 Ağustos tarihinde düzenlenecek olan festivalin köy halkı ve çevre köylerden olumlu tepkiler aldığını ve yapılmasının desteklendiğini belirten Deregümü Köyü Muhtarı Osman Katırcı, “Yıllardır seracılık faaliyetleri ile uğraşan bir köyüz fakat bu çalışmaların ve ürünlerin tanıtımı konusunda eksikliğimiz olduğunu gördük. Bu eksikliği gidermek ve ürünlerimizin tanıtımını yapmak için böyle bir organizasyon düzenledik" ifadelerini kullandı. 

“DOMATES VE KARANFİL ÜRETENLERİ YARIŞACAK”
Festival kapsamında ilk olarak gündüz çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirten Osman Katırcı,
"Köyümüzde seracılık faaliyeti yapan halkımızı onure etmek adına bir yarışma düzenledik. Bu yarışma sabah festival açılışının hemen ardından gerçekleştirilecek. Yarışmaya köyümüzde domates ve karanfil üreten halkımız katılacak. Oluşturduğumuz jüri ile en iyi domates ve karanfil üreticilerini belirleyeceğiz. Yarışmada dereceye giren üreticilerimize de çeşitli ödüller takdim edeceğiz’ dedi.

“İŞ YOĞUNLUĞU ARASINDA KÖY HALKIMIZ İÇİN MORAL GÜNÜ OLACAK”
Deregümü seralarında hasadın başladığını belirten Katırcı, "Köyümüzde seracılık faaliyetlerinin en hızlı olduğu dönemde bulunuyoruz.Halkımız hem seraların bakımı hem de hasat için yoğun bir tempo ile çalışıyor. Bu yoğunlukta emektar halkımızın eğlenebilmesi ve moral depolaması için güzel bir etkinlik olacak. Tüm Isparta halkını köyümüzün bu mutlu gününde yanında olmaya davet ediyorum" dedi.

“GECE ETKİNLİKLERİ ŞEVKET ŞEREF KONSERİ İLE BAŞLAYACAK”
Düzenlenen festival kapsamında gece konserlerinin de olacağını belirten Osman Katırcı,"Sabah yapılan etkinlikler sonrasında halkımızın eğlenip hoş vakit geçirmesi için yöresel sanatçılarımızın konserlerini etkinliğimize dahil ettik. Bu kapsamda ilk olarak Saat 19:00'da Ispartamızın sanatçısı Şevket Şeref ile konserimiz başlayacak. Daha sonra tanınmış isimlerden Çiğdem Gül ve Ramazan Çelik konserleri ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam edecek." İfadelerine yer verdi.

“KÖY ÜRÜNLERİNİN BULUN¬DUĞU STANT KURULACAK”
Festival kapsamında etkinlik alanında çeşitli stantların kurulacağınıbelirten Muhtar Katırcı, “Festivalimiz köyümüzün meydanında yapılacak. Konserler yarışmalar hepsi bu alanda gerçekleştirilecek. Bu alanımıza çeşitli stantlar kurulacak. Bunun yanı sıra sadece köyü-müzde yetişen ürünlerin olacağı bir standımız olacak. Bu standımızda köyümüzde yetişen domates, biberden tutunda, bahçelerden gezen tavukların yumurtalarına kadar her şeyi bulundurmayı planlıyoruz" dedi.

“DESTEK VEREN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Osman Katırcı, "Böyle bir etkinliği düzenlememizde bize güç ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimizin Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Ak Parti Isparta Milletvekili Sayın Recep Özel'in bizlere maddi manevi çok büyük destekleri oldu. Onların yanı sıra köyümüzde hizmet veren tarım ile ilgili işletmeler Deregümülü esnaflarımızın destekleri ile biz bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Sîzlerin huzurunda onlara bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve tüm halkımızı 1. Deregümü Köyü Domates ve Karanfil festivaline davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.
 
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