Isparta Ziraat Odası’ndan eski başkanlara vefa plaketi

Isparta Ziraat Odası’ndan eski başkanlara vefa plaketi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Isparta Ziraat Odası’ndan eski başkanlara vefa plaketi 
 
- Isparta Ziraat Odası Başkanlığı tarafından önceki başkanlar için vefa töreni düzenledi.   
  Ziraat Odası Başkanlığı’nda düzenlenen törene önceki dönem başkanlarından Bilal Demir, Mehmet Çakır, Ahmet Ünal Kökmen ve Bayram Kutlu, mevcut başkan Mustahattin Can Selçuk, Ziraat Odası Meclisi ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. 
  Törende kısa bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Selçuk, önceki başkanlara oda için bugüne dek verdikleri emek ve gayretleri için teşekkür ederek, plaket takdim etti. 
  Başkan Selçuk, amaçlarının odaya verilen hizmetlerin unutulmaması ve bundan sonra görev yapacak olanların da aynı vefayı göstermesi gerektiğine dikkat çekmek olduğunu vurguladı. 
 
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İHA                        
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