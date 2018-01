- Isparta Ziraat Odası Başkanı Selçuk’tan "miras kalan arazilerinizi bölüşün" çağrısı

- Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk:

- "Ölüm hak miras helaldir, mallarınızı bölüşün, destekten yararlanın"





Isparta ve ülke genelinde aile büyüklerinden kalan verimli arazilerin çocukları tarafından bölüşülmesi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle ekili-dikili arazi ve alınan desteklerde büyük kayıp bulunduğunu belirten Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Ölüm hak, miras helaldir. Mallarınızı bölüşün, desteklerden yararlanın" dedi.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, kentte işlenen arazi ve alınan desteğin yaklaşık yüzde 30’lar dolayında kaydığını savunarak, ebeveynlerden kalan varisli malların bölüşülememesi nedeniyle Çiftçi Kayıt Sistemi kaydının yapılamadığından yakındı. Isparta’da ebediyete intikal eden dede ve babalardan miras olarak torun ve çocuklarına kalan arazilerin asıl sahiplerine intikal edememesi nedeniyle destekten yararlanılamadığını ifade ederek İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Ölüm hak, miras helaldir. Mallarınızı bölüşün, çiftçi desteklerinden faydalanın" dedi.



"Arazilerin büyük çoğunluğu bölüşülemediği için işlenemiyor"

Türkiye’nin bir tarım ülkesiyle olmasıyla birlikte Isparta’nın da büyük ölçüde tarımla geçinen bir kent olduğunu ifade eden Selçuk, "İlimizin genelinde geçim, tarım ve hayvancılıkla sağlanıyor. İlçelerimizin büyük bölümü de aynı şekilde tarım ve hayvancılık yoğunlukta. Yalnız şu problem var; ilimizdeki ekilir-dikilir arazilerin yaklaşık yüzde 33’lük bir kısmına destek verebiliyoruz. Diğer geriye kalan bölümde ise, atalardan çocuklarına kalan bölümü oluşturuyor. Hal böyle olunca, kardeşler arasında mal paylaşımı yüzünden zaman zaman sıkıntılar çıkıyor ve bu miraslar bölüşülemiyor. Durum böyle ilerleyince, insanlar devletin verdiği desteklerden faydalanamıyorlar. İşin açığı, vefat eden tapu sahibi devletten hiçbir şekilde destek alamıyor" diye konuştu.



"ÇKS destekleri için yaşayan mal sahibi bulunması şart"

Miras varislerinin tarımsal desteklerden faydalanabilmesi için mal paylaşımlarını yaptıktan sonra kendi isimleriyle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırması gerektiğini hatırlatan Başkan Selçuk, "Şu anda insanların destek alabilmesi için kardeşler arasında bu malların bölüşülüp, yaşayan kişilere intikal ettirilmesi gerekir ve ondan sonra devletten ÇKS’ye girerek destek alabilirler" şeklinde konuştu.



"Türk milletinin örf ve adetlerine yakışmıyor"

Bölüşülemeyen arazilerin toplumsal sorunlara da yol açtığına dikkat çeken Başkan Selçuk, "Kardeşler, miras yüzünden kendi aralarında konuşmuyor ve görüşmüyorlar. Böyle durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hal böyle olunca yeğenler ve kuzenler de kendi aralarında görüşmüyorlar. Türk milletinin örf ve adetlerine bu durum hiç yakışmıyor. İnsanlardan ricam, ülkemiz genelinde miras kalan arazilerini bölüşmeleri yönündedir. Ölüm hak, miras helal. Kendi arazilerimizi bölüşelim. Devletimiz sağ olsun, büyük ve güçlü, her türlü desteği veriyor. Desteklerimizi alalım. ÇKS’ye girerek, bu desteklerden faydalanalım. Böylelikle, Tarım Bakanlığımız da hangi arazide ne ekiliyor, ne biçiliyor bunu kayıt altına almış olur" ifadelerini kullandı.



"Mallarımızı bölüşerek ülke ekonomisine katkı sağlayalım"

Yapılacak bu davranışın, ülke ekonomisi açısından faydalı olacağını savunan Selçuk, "Ülke ekonomisine katkı yapmak ayrıca bir vatandaşlık görevidir. Şunu yapmamak lazım; arazi paylaşımı konusunda az veya çok tartışması yapmayalım, herkes payına düşeni bölüşmeli ve desteklerini almalıdır. Böylelikle ülke ekonomisine katkı sağlayalım" dedi.



"Kış döneminde bu işleri halledelim"

Çiftçilerin kış döneminde fazla işlerinin olmadığını ve mal bölüşmeye daha çok vakitlerinin bulunduğunu kaydeden Selçuk, "Şu anda kış dönemindeyiz, hayvancılıkla uğraşmayan çiftçilerimizin elleri boş. Çiftçilerimizin istirahat dönemindeyiz. Bu bağlamda, çiftçilerimiz tapu il ve ilçe müdürlüklerine giderek, tapu intikallerini yaptırsınlar. Belki bu yıl bitmez, gelecek yıl biter. En azından bu işe başlamak yarı yarıya bitirmektir. Tüm insanlarımız ve büyüklerimizden rica ediyorum; bu toplumsal bir olay, hep birlikte bu çalışmaları yaparak işlenebilir arazilerimizi ülkemize kazandıralım" ifadelerine yer verdi.



ISPARTA (İHA)