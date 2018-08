Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Zafer Mahallesi’nde 30 Ağustos Zafer Kutlamaları Programı düzenledi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın ailesi ile birlikte katıldığı programa ayrıca Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Isparta Asker Alma Bölge Başkanı Albay Ufuk Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, katılımcıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. 30 Ağustos Zaferine giden 4 günlük süreçte yaşananları ve elde edilen başarıları dile getiren Belediye Başkanı Günaydın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının yanı sıra çok duygusal bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Türk Milleti’nin büyük savaşları, değerleri ve zaferlerinin bulunduğuna işaret eden Günaydın, Atatürk’ün 18 yetim yetiştirdiğini belirterek, manevi kızı Ülkü Adatepe ile olan büstünün Özkanlar Kavşağı’nda yer aldığını hatırlattı.Ağustos ayının Türk Milleti için zaferlerle dolu olduğundan bahseden Günaydın, “Bizler, güzel zaferler elde ettik. Anadolu bizimdir, ana yurdumuzdur. Türkler yine bir gün bu dünyanın lideri olacaklardır” dedi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türkiye’nin her zaman tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ve her seferinde de bunların üstesinden geldiğini hatırlattı. Günaydın, “Türklerin anavatanı bu Anadolu’yu hala bize uygun görmeyen dünya devletleri var. Anadolu bizimdir, bizim kalacaktır. Anadolu bizim anayurdumuzdur. Bunu bilsinler. Türkler bir gün dünyanın hakimiyetine geçecektir elbette. Nasıl üç hilal, üç kıtaya yayıldıysa, büyük Osmanlı kurulduysa, dünyanın beyefendisi ve medeniyet ürettiyse, Türkiye Cumhuriyetinin bir gün tekrar dünyanın beyefendisi olacağına inanıyorum. Yakın tarihte hepimiz bazı olaylar yaşadık. Bu saldırganlar, bu düşmanlar bunu bilsinler istiyorum. Yakın bir tarihte mecbur kaldık, kendimizi korumak için, PKK’yı ortadan kaldırmak için Zeytin Dalı Harekatı yaptık, yine kendimizi korumak için Afrin Operasyonu gerçekleştirdik. Biz, saldıran değil, koruyanız. Büyük başarıyla, dünyanın gıpta ettiği tarzda, Amerika ve arkasında olan o kukla, maşa kullandığı, PKK’nın arkasına saklandığı kişiler seslerini dahi çıkaramadılar. Çünkü, Türk ordusu cesaretlidir, Türk ordusu kahramandır. Türk ordusu gözünü taştan sakınmaz. Dünya üzerinde bir ordu var o da Türk ordusu. Yüce Atatürk Türk ordusunu, özellikle Türk askerini gözü gibi sever” diye konuştu.Konuşmanın ardından Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını mahallelerinde gerçekleştiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a çiçek takdim etti.Daha sonra sahne alan Sanatçı Azerin, kahramanlık türküleri ve Türk dünyasından ezgileri katılımcılar için seslendirdi. Azeri sanatçı, Azerin, konseri esnasında “Büyük zaferler kazanan bir milletiz. İşte dünyaya, dün, bugün ve yarın sesini duyuracak bir Türk milleti var” derken, “Bu bayrağı sevelim, bu ezan dinmesin, bayrağımız her zaman dalgalansın. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimizi unutmadığımız sürece bu vatan yaşayacaktır” şeklindeki duygularını da vatandaşlarla paylaştı.İHA