ZAFER BAYRAMI’NIN 97.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

(30 Ağustos 2019 Cuma)

Valilik Garnizon Komutanlığı Belediye Başkanlığı

Şiir

İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

Çelenk Sunma töreni saat 10.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin protokol sırasına göre anıta konulması, Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşı’nın söylenerek bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir. Törene; Protokole dâhil zevat ile resmi ve özel kuruluş temsilcileri ve halk katılacaktır. Törene katılanlar, saat 09.50’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde yerlerini almış olacaklardır. Çelenkler konulduktan sonra saygı duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız söylenirken, Merkez Komutanlığından görevlendirilecek askerler tarafından bayraklar göndere çekilecektir.

TEBRİKAT TÖRENİ

TÖREN GEÇİŞİ

Tebrikatı müteakip icra edilecek resmi tören geçiş programı saat 10.30’da başlayacaktır. Törene katılacak olan gruplar en geç 10.25’da kendilerine gösterilen düzende yerlerini almış olacaktır. Vali; beraberinde, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Bir kız öğrenci tarafından şiir okunacaktır. Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Garnizon Komutanlığı tarafından belirlenecek bir subay tarafından yapılacaktır. Bir erkek öğrenci tarafından şiir okunacaktır. Tören geçişi; Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından şeref tribününden selamlanacaktır. Tören yöneticisinin komutuyla tören geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.

Mehteran Bayraklar Sancak Subayları ve Sancaklar Tören Birliği Askeri Birlikler Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı, Askeri Motorize Birlikler İl Jandarma Komutanlığı Araç Konvoyu İl Emniyet Araç Konvoyu Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Araçlar

Belediye Başkanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Afet Acil Durum Müdürlüğü Orman Bölge Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü (Ambulans)

Meslek Odalarına Ait Araçlar

GÖREV VE GÖREVLİLER

30 Ağustos 2019 Cuma günü, ATATÜRK Anıtına çelenk sunma töreninde, bayrakların gönderlere çekilmesi için asker görevlendirilmesinden, 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan genel prova için tören birliğinin hazır bulundurulmasından, 30 Ağustos 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan Çelenk Sunma Töreni için tören birliğinin hazır bulundurulmasından, 30 Ağustos 2019 Cuma günü yapılacak geçit töreni için tören aracının hazırlanmasından, Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere bir subay görevlendirilmesinden, sorumludur.

28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek olan genel prova ile 30 Ağustos 2019’de kutlanacak olan Zafer Bayramı; Tören geçişinde kullanılmak üzere ses yayın cihazının kurulmasından, Valilik önüne kurulacak platformun yanlarına konulmak üzere (200) adet plastik sandalyenin temininden, Cadde ve işyerlerine bayrak asılmasının temininden, Hükümet Caddesindeki resmigeçitte kullanılan yürüyüş güzergâhı çizgilerinin çizilmesinden, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve çevresinin temizlenmesinden, Zafer Bayramı ile ilgili dövizlerin asılmasının sağlanmasından, 30 Ağustos 2019 Cuma günü tören geçişi için Mehteran Ekibinin hazır bulundurulmasından, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki bayrak direklerinin kontrolü ve hazır hale getirilmesinden, Fener Alayı ve Senfoni orkestrası gösterisinden sorumludur.

Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilecek olan törenlerde gerekli emniyet, intizam ve trafik tedbirlerinin alınmasından, 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yapılacak olan genel prova ve Zafer Bayramı süresince asayişin sağlanmasından, konvoyların düzen ve intizamı için gerekli emniyet ve trafik tedbirlerinin alınmasından, Tören geçişine katılacak olan İl Emniyet Müdürlüğü araçlarının görevlendirilmesinden, Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir polis memuru görevlendirilmesinden, Kurulacak Platformların korunmasından, 30 Ağustos 2019 günü akşam Resepsiyon da gerekli emniyet ve trafik tedbirlerinin alınmasından, Çelenklerin; bayram süresince bir görevli tarafından gözetilmesi ve korunmasından, sorumludur.

Tören alanına Protokol platformunun hazırlanmasından, Kutlama programının basımından, Zafer Bayramı ile ilgili hazırlanacak olan dövizlerin basımından, sorumludur.

Çelenk sunma töreni ile Tebrikat töreninde kullanılacak olan ses yayın cihazının (15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve Valilik Makamı) Halk Eğitim Merkezi ve (A.S.O.) Müdürlüğünce hazır bulundurulmasından, Tören Yöneticiliği için bir Beden Eğitimi Öğretmeninin görevlendirilmesinden, İstiklal Marşı’nın söylenmesi için bir müzik öğretmeninin görevlendirilmesinden, 28 Ağustos 2019 Çarşamba ve 30 Ağustos 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan prova ve törenler için bir sunucu öğretmenin görevlendirilmesinden, Tebrikatta sunuculuk yapacak bir öğretmenin görevlendirilmesinden, Şiir okuyacak öğrencilerin görevlendirilmesinden, Konuşma metninin, sunumlardaki konuşmaların, asılacak dövizlerin ve okunacak şiirlerin görevlendirilecek bir komisyon tarafından tespit edilip incelenmesinden, sorumludur.

Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. 30 Ağustos 2019 Cuma günü törenlerin yapılacağı alanlara ve uygun yerlere Zafer Bayramı ile ilgili dövizler asılacaktır. Zafer Bayramı’nın genel provası 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecektir. Bayram süresince tüm resmi ve özel kuruluşlar bayraklarla donatılacak, ayrıca imkânlar ölçüsünde bayramın anlamına uygun bir şekilde gerekli süsleme yapılacak, gece de ışıklarla aydınlatılacaktır. Zafer Bayramı kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 Tarih ve 28283 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.

EK (1)

TEBRİKAT GİRİŞİ LİSTESİ:

Zafer Bayramı kutlama törenlerine katılımlarınızı dilerim.Ömer SEYMENOĞLUIsparta Valisi09.50 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda toplanma,10.00 Çelenklerin Sunulması,10.10 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,10.15 Çelenk Sunma Töreninin sona ermesi.10.15 – 10.30 Valilik Makamı (Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte)10.30 Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı’nın Tören Alanına Teşrifleri10.30-10.40 Vali tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramının kutlanması,10.50 Saygı duruşu ve İstiklal Marşı10.55-11:00 Şiir11:00-11:05 Bayramın anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması,11:10 Tören Geçişi.20:00 30 Ağustos Zafer Bayramı ResepsiyonuYer: Isparta Askeri Gazino Müdürlüğü21:30 -Mehteran Eşliğinde Fener Alayı-Senfoni Orkestrası KonseriYer: Belediye Önü - Mimar Sinan Cad.- Kaymakkapı -Valilik ÖnüAtatürk Anıtındaki çelenk sunma törenini müteakip saat 10:20’de Valilik Makamında Sayın Vali beraberinde, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde tebrikatı; ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul edecektir.Valilik çelengi bir polis memuru ve bir jandarma personeli tarafından taşınacağından bir jandarma personeli görevlendirilmesinden sorumludur.Zafer Bayramı törenleri ve Resepsiyona katılacak şehit ve gazi ailelerinin organizasyonunun sağlanmasından sorumludur.28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak genel prova, 30 Ağustos 2019 Cuma günü yapılacak olan törenler için ambulans ve sağlık ekibinin bulundurulmasından, sorumludur.28 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak genel prova, 30 Ağustos 2019 Cuma günü yapılacak olan törenler için Hükümet Caddesinde bulunan elektrik panosunun; enerji almak üzere saat 08.00’den itibaren açık bulundurulması ile (1) adet jeneratörün teknik elemanıyla birlikte hazır edilmesinden sorumludur.- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ- CUMHURİYET BAŞSAVCISI, ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANI,İDARE MAHKEMESİ BAŞKANI,- SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ,- ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ,- BARO BAŞKANI,- VALİ YARDIMCILARI,- İL GENEL KOLLUĞUNUN EN ÜST AMİRLERİ,(İL JANDARMA KOMUTANI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ)- İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI,- MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ ISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI,- TÜRKİYE HARP MALÜLÜ VE GAZİ ŞEHİT VE DUL YETİMLERİ DERNEĞİISPARTA ŞUBESİ MENSUPLARI,- REKTÖR YARDIMCILARI, FAKÜLTE DEKANLARI, ENSTİTÜ VEYÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ,- GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLARIN ÜST YÖNETİCİLERİ,- SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI,- NOTER ODASI BAŞKANI,- İKTİDAR PARTİSİ, ANA MUHALEFET PARTİSİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETMECLİSİNDE GRUBU BULUNAN DİĞER PARTİLERİN İL BAŞKANLARI- DEKAN YARDIMCILARI, ENSTİTÜ VE YÜKSEKOKUL MÜDÜRYARDIMCILARI,- ADALET BAKANLIĞI MENSUPLARI,- AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MENSUPLARI,- BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MENSUPLARI,- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MENSUPLARI,- DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI,- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MENSUPLARI,- GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MENSUPLARI,- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MENSUPLARI,- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MENSUPLARI,- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MENSUPLARI,- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MENSUPLARI,- MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MENSUPLARI,- SAĞLIK BAKANLIĞI MENSUPLARI,- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI MENSUPLARI,- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI MENSUPLARI,- TİCARET BAKANLIĞI MENSUPLARI,- ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI MENSUPLARI,- İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİ- KAMU BANKA MÜDÜRLERİ, KİT VE TRT ÜST YÖNETİCİLERİ,-TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİPARTİLERİN İL BAŞKANLARI- İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİ,- MESLEKİ KURULUŞLAR VE BASIN KURULUŞUNUN TEMSİLCİLERİ,- ÖZEL BANKA MÜDÜRLERİ,- KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEK BAŞKANLARI,- BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF BAŞKANLARI.