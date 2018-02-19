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ISPARTA’YI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUM

Isparta’da ilçe buluşmaları Eğirdir’le tamamlandı

ISPARTA’YI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUM
ISPARTA
G.Tarihi: 19.02.2018 18:33
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böcüzade
ISPARTA BELEDİYESİ BASIN BÜLTENİ


ISPARTA’YI BİR BÜTÜN OLARAK GÖRÜYORUM
Isparta Belediyesi köy buluşmaları programları son hızıyla devam ediyor. Buluşmaların sonuncusu Eğirdir İlçesinde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın eşi Dilek Günaydın ve Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl eşi Nursel Şengöl ile birlikte katıldı. Programda İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş, insanlık ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) benzeyebilmek için yapılabileceklerle ilgili konferans verdi. Programda ayrıca İlahi Sanatçısı Mustafa Beyhan’da ilahileriyle programa renk kattı.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, program öncesinde Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ü makamında ziyaret etti. Başkanlar daha sonra birlikte izinli geldiği memleketi Eğirdir’de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Selçuk Demirdaş’ın baba ocağını ziyaret ederek taziyelerini iletti. Başkan Yusuf Ziya Günaydın, baba Mehmet Demirdaş’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.
Isparta Belediye Başkanı Günaydın ve Eğirdir Belediye Başkanı Şengöl ardından birlikte programın yapılacağı salona geçti. Konferans öncesinde konuşan Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, “Sizler adına Yusuf Ziya Günaydın beye hoş geldiniz diyorum. Bize bu imkânı tanıdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.  
Isparta’da sosyal çalışmalar yaptıklarını bu kapsamda tiyatrolar, festivaller, konferanslar, fuarlar düzenlediklerini belirten Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Halkımızın bunlara ihtiyacı var. İlçe belediye başkanlarımız hizmet için çalışıyorlar. Bende Isparta’yı bir bütün olarak görüyorum. Ömer Şengöl başkanımız benim 40 yıllık değerli bir dostumdur. Temiz siyaset yapan bir arkadaşımız. Siyaset yapanlar arasında en değerli belediye başkanlarından birisidir. Kendisi de bugün programa eşiyle birlikte katılarak bizlere ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan, seslendirdiği ilahilerle programa renk katarken, İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Mustafa Karataş da insanlık ve ‘Peygamber Efendimize 3 maddede benziyor muyuz?’ konulu konferans verdi. İnsanın aceleci, kusurlu, günahkâr ancak mükerrem bir varlık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karataş, insandan daha çabuk anlaşabilen bir varlık bulunmadığını söyledi. ‘Hepimiz birbirimizden değerliyiz’ diyen Karataş, insanın komşuluk, mümin kardeşlik, insan olma hakkıyla bağlı olduğuna değindi. Bir insanın hatası kusuru olabileceğini dile getiren Karataş, “Önce onu seveceksiniz, sevemiyorsanız hayrını isteyerek onun ıslahını isteyeceksiniz” görüşlerinde bulundu.
Ağıt yakarak kurtuluş olmadığını belirten Prof. Dr. Mustafa Karataş, çalışmadan başarının olmadığını ve bir yere ulaşmanın mümkün bulunmadığını kaydederek, Allah’ın insana büyük özellikler verdiğinden bahsederek, “Her birimiz değerliyiz. Kendimizi küçük görmeyelim. Arkanızda iz bırakın. Nerede, hangi işi yapıyor olursak olalım en iyisini yapalım. Biz güçlü çalışkan olursak ağıt yakmaz önümüze döneriz. İnsan önce kendisini tanımalıdır. Hangi işi beceriyorsa onu yapmalıdır” dedi.
‘Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) 3 maddede benziyor muyuz?’ başlığı altında söyleşide bulunan Prof. Dr. Karataş, bunları “‘Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için değil, başkaları için yaşamıştır’, ‘Olduğu gibi görünmüş, göründüğü gibi olmuştur’, ‘Dünya ve ahiret dengesini mükemmel kurmuştur’ diyerek özetlerken, “O’nu sevmek demek, O’na benzemektir, ne kadar seviyorsak, o kadar O’na benziyoruz demektir” şeklinde konuştu.
 Program Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın tüm şehitlerimiz için okuduğu dua ile son buldu.


 
 
























 
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