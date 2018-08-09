bubble kids

Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek

Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek   
 
- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, otogar ve eski Türkoloji parkı olarak anılan noktaya kenti anlatacak en büyük meydan park projesi çalışmalarını başlattıklarını söyledi.  
  Isparta’nın giriş noktasında, IYAŞ önünde bulunan parkın objelerinin yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında parka kültürel ve tarihi değeri ile Isparta’yı simgeleyen çeşitli objeler konulurken, parkın içerisine temel ihtiyaçların karşılanabileceği kır kahvesinin temeli de atılarak inşa çalışmasına başlandı. Diğer taraftan alınan Meclis kararıyla yeni otogarın tamamlanmasıyla birlikte park yanındaki benzinlik kaldırılacak ve eski otogarın altı da iki katlı yer altı otoparkı yapılarak üstü yeşillendirilecek. Böylece, mevcut parklar, otogar alanının da birleşmesiyle ortaya büyük bir kent meydanının çıkacağı belirtildi. 
 
 “Isparta’yı anlatan, hatırlatan şehir meydanlarından, parklarından birisini yapmak” 
 Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Şehrimizin her yanını milim milim, estetik ve fonksiyonel anlamda değerlendiriyoruz. IYAŞ altındaki parka da özel saat kulesi yaptık, özel taşlardan objeler, heykeller koyduk. Bunun yanı sıra bu parkta bir de kır kahvesi olacak. Çayın kahvenin en güzeli burada olacak. Mutfak hazırlıkları yapılıyor. Kır kahvesi de bu parka uygun olacak. Burası Isparta’ya şirinlik, estetik katacak. Arkasında bulunan hantal bina kaldırılacak. Meclis kararı çıktı. Yeni otogarımızın bitmesinin ardından benzinlik kalkacak. Eski otogarın altı 2 kat yer altı otoparkı olacak üstü yeşillenecek. Şehrimizin en merkezi yerlerinden birisi olacak. Eğer biz bunları yapamazsak, ileride buralar yapılaşır ve şehrin merkezinde büyük bir park alanı bulmak zorlaşır. Valiliğin ön kısmında Atatürk Parkımız var. Zamanında yapılmış, ancak şimdi merkezi en büyük park burası olacak. Şehirler meydanlarıyla, parklarıyla, güzel yapılarıyla anılır. Bu parklar, meydanlar şehirlerin en büyük öğesidir. Şimdi yapmazsak bu meydanı da kaybedebiliriz. En değerli yeri yeşil alan oluyor. Bu alanın içerisindeki eserlerde değerli olacak. Parkın içerisine oyun alanı da yapılacak. Karşısındaki Modernevler Parkımızı da yeniledik. Niyetimiz Isparta’yı anlatan, hatırlatan şehir meydanlarından, parklarından birisi de burası olacak. Kır kahvesinin de temelini attık. Buranın projelerini üç yıl önce çizdik. Burada hiçbir zaman yer üstünde araç bulunmayacak, yer altında olacak. Bu park şehrin medeniyetini ortaya çıkaracak. Şimdiden bu parkımızın da Isparta’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” 
 
AW464604_01AW464604_02AW464604_03AW464604_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SDÜ öğrencileri bekliyor
Isparta’yı anlatan en büyük meydan parka kır kahvesi inşa edilecek
Vali Günaydın SDÜ’deki yatırımları inceledi
Ispartalı esnafın pahalı para koleksiyon hobisi
Eğirdir’de bin 600 metre balık ağına el konuldu
Eğirdir Gölü'ne 150 bin yavru sazan balığı salındı
ISPARTA OBM'DEN KÖYLÜYE DESTEK
BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR
20 büyük siteye dava! Türkiye'den erişilemeyecek
İzmir'deki emekli öğretmenden Belediye Başkanı Günaydın’a duygulandıran mektup İZMİR'DEKİ EMEKLİ ÖĞRETMENDEN BELEDİYE BAŞKANI GÜNAYDIN’A DUYGULANDIRAN MEKTUP
Isparta Belediyesi’nden, Kardeş Köy - Kardeş Mahalle Projesi ISPARTA BELEDİYESİ’NDEN, KARDEŞ KÖY - KARDEŞ MAHALLE PROJESİ
Elmaspor'dan transfer ELMASPOR'DAN TRANSFER
Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, EDOK Komutanlığına atandı TUĞGENERAL ÖMER FARUK BOZDEMİR, EDOK KOMUTANLIĞINA ATANDI
Elmaspor’un rakipleri belli oldu ELMASPOR’UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta'da 9 yıldır beklediği böbrek eşinden geldi ISPARTA'DA 9 YILDIR BEKLEDİĞİ BÖBREK EŞİNDEN GELDİ
Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'
Bilim insanları uyardı! Dünyayı kasıp kavurabilir
Emeklilere ikramiye müjdesi! Tarih belli oldu
Isparta Yazısöğüt köy yolu asfaltlandı
Isparta Belediyesi’nden ‘Türk’ün gücünü ortaya çıkaran projeler’
MHP’li Çapraz, koku sorunu sebebiyle eleştirilen MHP belediyelerine sahip çıktı
YKS Isparta birincisine Başkandan Cumhuriyet Altını
Eğirdir Gölü'nde 600 metrelik kaçak ağ ele geçirildi
Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!
Dünyanın en büyüğü Konya'ya kuruluyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi!05 Ağustos 2018
Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!Isparta Sidre Tepesi’nde feci kaza!07 Ağustos 2018
BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYORBUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO IQ PARK VE ÇOCUK EĞLENCE AKTİVİTE MERKEZİ ISPARTA'DA AÇILIYOR08 Ağustos 2018
SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIRSAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR04 Ağustos 2018
Otobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyorOtobüslerde yeni dönem! Zorunlu oluyor03 Ağustos 2018
Yalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltıYalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltı07 Ağustos 2018
Isparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef olduIsparta’da yaylada otlayan sürüye yıldırım düşmesi sonucu 31 hayvan telef oldu06 Ağustos 2018
Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'Diyanet uyardı! 'Kurbanınız geçersiz sayılır'08 Ağustos 2018
ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEKISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DÜZENLENECEK07 Ağustos 2018
İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!İşsizlik maaşından artık onlar da faydalanacak!05 Ağustos 2018
ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!ISPARTA'DA YEPYENİ DÖNER LEZZETİ...ÖKÜZ DÖNER!03 Ağustos 2018
Deterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardıDeterjan alırken etikete dikkat! Bakanlık uyardı07 Ağustos 2018
​Isparta’da planlı elektrik kesintisi​Isparta’da planlı elektrik kesintisi03 Ağustos 2018
BAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDIBAĞCI OTO MADENİ YAĞ DEĞİŞİM SERVİSİ AÇILDI02 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisiIsparta’da planlı elektrik kesintisi07 Ağustos 2018
YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!YÖK'ten öğrencilere müjdeli haberler!04 Ağustos 2018
“Isparta tamamen tekli eğitime geçecek” “Isparta tamamen tekli eğitime geçecek” 03 Ağustos 2018
Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!Isparta'da oto galericiler sitesinin 2. etabı başlayacak!04 Ağustos 2018
Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor Türkiye’nin ilk büyük yağlı güreş kompleksi Isparta’ya inşa ediliyor 06 Ağustos 2018
Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi Kök bitkisinden elde edilen boya dünyada ‘Türk Kırmızısı’ olarak kaydedildi 02 Ağustos 2018