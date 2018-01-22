Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

ISPARTA YENİ OTOGARDA SON DURUM!

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi.

ISPARTA YENİ OTOGARDA SON DURUM!
ISPARTA 0
böcüzade

  - Başkan Günaydın, otogar inşaatını inceledi  

 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi.  
  Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi. İnşaatın hızla ilerlediğini belirten Günaydın, taban alanında beton dökümlerinin tamamlandığını kaydetti.
  Günaydın, “Şu anda zemin pekleştirme ve statik bakımından yer altı ve yer üstü beton yerleşim ve taban alanının genişletilmesinin sağlanması için epey uğraşıldı. Kulemizin de yaygın bir şekilde özellikle kalıcılık ve deprem konusu ön planda tutularak beton dökümü de yapılmış durumda. Kulemizin sondaj ve taban temelleri tamamlandı. Şimdi kulemiz yükselişe geçiyor. Köy garajı kısmı da tamamlanıyor. AVM kısmı da bitiyor. Üst kalıp çalışmalarına geçiyoruz. 1-1,5 ay içerisinde beton ve tabye çalışmalarının tamamı bitmiş olacak. Arkasından duvarlar ve ince işçiliğe başlanacak” dedi.
  Alan içerisinde Türk mimarisinin çağdaşlığı olarak büyük yükselti çadırlarının da olduğunu ifade eden Yusuf Ziya Günaydın, “Tek kat üzerinde ciddi bir çalışma yapılıyor. 200 dönümlük alan içerisinde bir santimetrelik rampa yok, eşik yok, kod yükseltisi yok. Tamamen düz bir alan üzerinde çalışılıyor. Yaşlı, engelli vatandaşlarımızın da burada rahat bir şekilde gezmesi ve alışverişini rahatça yapabilmesi hedeflendi. İnşaat çalışmaları olumlu bir şekilde devam ediyor, özel bir yapı oluyor. İnşaatımızın çelik çatı kısımları huni, çadır şeklinde İzmir’de şu anda yapılıyor.  Şantiyemizde daha tabyesi dökülmeden bir yandan da İzmir’de çalışmalar devam ediyor. Yine Adana’da da bir şantiye çalışıyor. Yalnız burada değil, aynı anda İzmir ve Adana’da çalışmalar devam ediyor. Daha sonra bunlar özel vinçlerle getirilerek yerlerine montaj edilecek. Isparta’mızda hatta ülkemizde böyle mimari özellikleri olan, bir santim kod farkı bulunmayan çarşı yok. İnşallah bu çarşımız Isparta’da olacak. Isparta’ya özellik katacak simgesel bir yapı olacak.”

  ISPARTA (İHA) 







Isparta Haberleri
Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI
Isparta’da 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da Mehmetçik için camilerde Fetih Suresi okundu
BİLGİÇ'TEN ISPARTA YENİ SANAYİ SİTESİ AÇIKLAMASI
Isparta’da ‘Afrin Operasyonu’ için sonsuz Türk Bayrağı Kampanyası
Isparta Maden İş Odasında başkan belli oldu
Son dakika! Isparta'da trafik kazası
CHP Isparta il ve ilçe yönetimleri kahvaltıda buluştu
Son dakika! Isparta'da kötü koku problemi çözüldü
Başkan Günaydın’dan kasabada ‘Paris’ çıkışı:
Tatili fırsat bilen kayakseverler Davraz’a akın etti
ISPARTA ​GÜL 2 SANAYİ SİTESİNİN MİMARİ PROJESİ BİR AYA TAMAMLANACAK
Isparta Valisi Günaydın'dan fuar ziyareti
Isparta'da FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
ISPARTA'DA FETÖ'DEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI!
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONU İNDİRİMLERİ...
ISPARTA'DA HIRSIZLI OLAYI! BU SEFER...
Isparta’da otel odasında yangın !
BAKANLIK AFFETMEDİ 700 MİLYON TL CEZA!
1234567891011121314151617181920

FOTO GALERİ

Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Başbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izlediBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyorBaşbakan Yıldırım, komandoların zorlu eğitimini izledi
ISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!Isparta'da uçak düştü: Şehitler var!17 Ocak 2018
Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...Son Dakika! Isparta'da Bir Depoda Yangın Çıktı...15 Ocak 2018
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMUMETEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA BURDUR HAVA DURUMU17 Ocak 2018
ISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA SGK'DAN ÖNEMLİ DUYURU18 Ocak 2018
TÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİTÜRKİYE'DE BİR İLK ISPARTA'DA HABERİ19 Ocak 2018
Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!Isparta'da düşen uçağın enkazı görüntülendi!17 Ocak 2018
ISPARTA'DAN KATILDI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUISPARTA'DAN KATILDI TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU16 Ocak 2018
ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!ISPARTA'DA LPG'Lİ ARAÇLARA MÜJDE!15 Ocak 2018
Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... Yeni uygulama başladı! Aracınız çekildiğinde... 16 Ocak 2018
Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor Isparta’da düşen askeri uçağın enkazındaki incelemeler sürüyor 17 Ocak 2018
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Rakam değiştiEvi olan herkesi ilgilendiriyor! Rakam değişti17 Ocak 2018
SÜRÜCÜLER DİKKAT! CEZASI VAR...SÜRÜCÜLER DİKKAT! CEZASI VAR...15 Ocak 2018
5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok5 milyon emekliye kötü haber geldi! Zam yok18 Ocak 2018
Antalya'da balıkçıların ağına canavar takıldı Antalya'da balıkçıların ağına canavar takıldı18 Ocak 2018
Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı Şehitlerin cenazeleri gözyaşlarıyla morgdan alındı 17 Ocak 2018
Son dakika! Isparta'da trafik kazasıSon dakika! Isparta'da trafik kazası21 Ocak 2018
SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...SON DAKİKA ISPARTA'DA HIRSIZLIK OLAYI...18 Ocak 2018
Isparta'da sisli havalarda okullar tatil olacakIsparta'da sisli havalarda okullar tatil olacak19 Ocak 2018
Isparta’da otel odasında yangın !Isparta’da otel odasında yangın !19 Ocak 2018
İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?18 Ocak 2018