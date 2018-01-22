ISPARTA YENİ OTOGARDA SON DURUM!

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönüm arazi üzerine projelendirilen Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal inşaatındaki çalışmaları inceledi. İnşaatın hızla ilerlediğini belirten Günaydın, taban alanında beton dökümlerinin tamamlandığını kaydetti.Günaydın, “Şu anda zemin pekleştirme ve statik bakımından yer altı ve yer üstü beton yerleşim ve taban alanının genişletilmesinin sağlanması için epey uğraşıldı. Kulemizin de yaygın bir şekilde özellikle kalıcılık ve deprem konusu ön planda tutularak beton dökümü de yapılmış durumda. Kulemizin sondaj ve taban temelleri tamamlandı. Şimdi kulemiz yükselişe geçiyor. Köy garajı kısmı da tamamlanıyor. AVM kısmı da bitiyor. Üst kalıp çalışmalarına geçiyoruz. 1-1,5 ay içerisinde beton ve tabye çalışmalarının tamamı bitmiş olacak. Arkasından duvarlar ve ince işçiliğe başlanacak” dedi.Alan içerisinde Türk mimarisinin çağdaşlığı olarak büyük yükselti çadırlarının da olduğunu ifade eden Yusuf Ziya Günaydın, “Tek kat üzerinde ciddi bir çalışma yapılıyor. 200 dönümlük alan içerisinde bir santimetrelik rampa yok, eşik yok, kod yükseltisi yok. Tamamen düz bir alan üzerinde çalışılıyor. Yaşlı, engelli vatandaşlarımızın da burada rahat bir şekilde gezmesi ve alışverişini rahatça yapabilmesi hedeflendi. İnşaat çalışmaları olumlu bir şekilde devam ediyor, özel bir yapı oluyor. İnşaatımızın çelik çatı kısımları huni, çadır şeklinde İzmir’de şu anda yapılıyor. Şantiyemizde daha tabyesi dökülmeden bir yandan da İzmir’de çalışmalar devam ediyor. Yine Adana’da da bir şantiye çalışıyor. Yalnız burada değil, aynı anda İzmir ve Adana’da çalışmalar devam ediyor. Daha sonra bunlar özel vinçlerle getirilerek yerlerine montaj edilecek. Isparta’mızda hatta ülkemizde böyle mimari özellikleri olan, bir santim kod farkı bulunmayan çarşı yok. İnşallah bu çarşımız Isparta’da olacak. Isparta’ya özellik katacak simgesel bir yapı olacak.”ISPARTA (İHA)