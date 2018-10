- Isparta Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları Yedişehitler ile devam etti. Buluşma kapsamında Yedişehitler Mahallesi, Kardeş Mahalle Kardeş Köy Projesi kapsamında Keçiborlu Saracık ile kardeş ilan edildi. Programda Sanatçı Ümmü Erbil birbirinden güzel eserlerini vatandaşlar için seslendirdi. Yine programda çocuklarda unutulmadı. Çocuklar kendileri için kurulan balon parkta gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.Yedişehitler Kapalı Pazaryerinde düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Nail Bayram, parti yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, çok sayıda mahalle muhtarı ile vatandaşlar katıldı.Yıldırım: “Hepsi belediye tarafından yapıldı, mahallemizin altyapı ve asfalt sorunu yoktur”Böyle bir programın mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı şahsı ve mahalle sakinleri adına Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür eden Yedişehitler Mahallesi Muhtarı Alper Yıldırım, “Mahallemizin altyapı ve asfalt noktasında her hangi bir sorunu yoktur. Parklarımız yapılmıştır. Belediye hizmet yapmadı, muhtar hizmet yapmadı diyenlere mahallemizin 76 sokağının altyapısı ile asfaltlandığını hatırlatmak isterim. Parklarımız halkımızın kullanımına açılmıştır. Mahallemizin her noktasında hizmet vardır. Hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.MHP İl Başkanlığına 15 gün önce atandıklarını hatırlatan İl Başkanı Nail Bayram, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte çalışmalara hızla devam edeceklerini söyledi. Bayram, Yenikapı ile başlayan ve Cumhur İttifakı ile devam eden sürece değinerek şunları söyledi; “Genel Başkanımız ve çok değerli Cumhurbaşkanımızın Türkiye üzerine oynanan oyunlar üzerine yaptıkları mutabakat, Yenikapı ruhu, Cumhur İttifakı aynı zamanda belediyeler ile ilgili olarak ittifakı devam etmektedir. Bu vesileyle her iki genel başkanın aldığı kararlara Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak saygı duyuyoruz, ancak Belediye Başkanımız seçimlere yaklaşık 6 ay önce ismi açıklanmış, Genel Merkezimiz tarafından tekrar aday gösterilmiştir. Bizim de ittifak görüşmeleri ne olursa olsun, ittifak olmayacak şekilde çalışmalarımıza devam edip belediye başkanımızı ve Milliyetçi Hareket Partili belediyeyi tekrar kazanmak için teşkilatlar olarak elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle belediye başkanımızın yapacağı yatırım ve projeler için 2019-2024 çalışmalarında hep beraber siz değerli halkımız ile birlikte çalışmaya kazanmaya gayret edeceğiz” dedi.Yatırım ve çalışmaların tüm Isparta genelinde uygulandığını dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, şehrin en önemli yatırımları arasında 1800 km’lik yağmur suyu projesi ile yine bir o kadar içme ve kanalizasyon hattı döşenmesinin olduğunu aktardı. Günaydın bu çalışmalarda sona gelindiğini ancak her sondan sonra yeni bir başlangıcın geldiğini dile getirdi. Başkan Günaydın, yepyeni ve Isparta’ya mutluluk getirecek projelerin de yolda olduğu müjdesini verdi. Geceleri de çalıştıklarını dile getiren Günaydın, bu çalışmaların durdurulmak istendiğini ve kendilerine FETÖ tarafından operasyon düzenlendiğini ifade ederek, “Biz bunu hizmetlerimizle ezdik” dedi. Bu operasyonun yetimin hakkını peşkeş çekmediği için gerçekleştirildiğini ve ailesinin de hedef alındığını hatırlatan Günaydın, kendilerine yöneltilen suçlamaların hepsinin beraat aşamasında olduğunu belirtti. Günaydın, “Bizi yargılayanlar, operasyonu düzenleyenler ve diğer ilgililer nerede? İçeride. Ben neredeyim? Huzurunuzdayım, Yedişehitler’de konuşuyorum. Biz yıkılmadık, çalışıyoruz. Hizmetimizi yok etmek isteyenlere Isparta halkımıza hizmet vererek devam ettiriyoruz. Isparta’ya hizmet aşkıyla çalışıyoruz. Muhalefet partili bir belediye başkanı olmama rağmen her noktada birinci olan bir şehre sahibiz. Isparta parladı. Şimdi daha büyük hizmetler geliyor. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli şahsımı tekrar belediye başkan adayı olarak ilan etti. Bu güne kadar 40 yıllık çalışmayı 5 yıla sığdırdık. Bir 40 yılı daha 5 yıla sığdıracağız. Böylece Isparta halkımızın yaşama, mutluluk ve kazanç seviyesini değiştireceğiz. Isparta’da mutluluk güneş gibi doğacak” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Sanatçı Ümmü Erbil, Yedişehitler Kapalı Pazaryerini dolduran vatandaşlara seslendirdiği parçalarla unutulmaz bir akşam yaşattı.İHA