TBMM’deki kanun tasarısıyla Türkiye’de kurulan 20 üniversite arasında yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (IUBÜ), kuruluş sonrasındaki ilk sergisini beğeniye sundu.IUBÜ Teknoloji Fakültesi’nce hazırlanan ‘5.Bitirme Proje Sergisi’ ile genç mühendisler, projelerini beğeniye sundu. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde bitirme tezi ve mühendislik projeleri kapsamında hazırlanan projelerin yer aldığı etkinliğin açılışı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ile Prof. Dr. Mehmet Saltan’ın katılımıyla gerçekleşti.5.Bitirme Proje Sergisi kapsamında Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan 40 proje; Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 15, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 4, Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 3, Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 8, Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin ise 1 projesi beğeniye sunuldu.Teknoloji Fakültesi birincileri Serhat Özön ve Melih Manır’a plaketlerini veren Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve Prof. Dr. Mehmet Saltan gençlere bundan sonraki yaşantılarında da başarılar diledi.İHA