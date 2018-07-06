- Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) yürütücülüğünde, 1 milyon TL bütçeli “Göller Bölgesinde Önkuluçka ve Kuluçka Alt Yapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi" projesi desteklenmeye uygun bulundu.SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi yürütücülüğünde, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına sunulan 1 milyon bütçeli "Göller Bölgesinde Önkuluçka ve Kuluçka Alt Yapısının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi" projesi, desteklenmeye uygun bulundu. Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen proje başlangıç imza törenine BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci ile bir araya gelen SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ile Prof. Dr. Mehmet Saltan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, projenin detaylarını paylaştı.Rektör Prof. Dr. Çarıkçı, ekip çalışmasının başarıdaki en önemli faktör olduğunu vurguladı. Devamlılık esasına dikkat çeken Çarıkçı, inovasyon ve Ar-Ge meraklısı genç girişimcilerin fikirlerini desteklemenin önemini dile getirdi. Bölgeye katkı sağlayacak çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Çarıkçı, “Kurumsal ve teknik alt yapıyı kuramazsanız emekleriniz boşa gider.” dedi.BAKA Genel Sekreteri Abdullah Madenci de “Üniversite hem bölgemizde hem de ülkemizde öncü işler yapan bir kurum. Mezunların aldıkları eğitimi iş dünyasına yansıtabilmeleri büyük önem arz ediyor” diye konuştu.TTO faaliyetlerini hızlandırmak ve girişimcilik ekosistemini oluşturmak amacı doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi ise eğitim, mentorluk ve fiziki altyapının geliştirilmesi konularında bilgiler verdi. Terzi, proje ile bölgedeki girişimci adaylarına yol haritası çizilerek girişimci firma sayısı, patent ve katma değeri yüksek ürün sayısı, girişimcilerin itici güç oluşturduğu istihdam sayılarında artış oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.Proje kapsamında Göller Bölgesi girişimcilik ekosisteminin temel alt yapıları olan “önkuluçka” ve “kuluçka” merkezleri işlevsel hale getirilecek. Yenilikçi Teknolojiler Merkezi içerisinde kurulan “SDÜ Önkuluçka merkezinin eğitim, mentorluk, makina teçhizat alt yapısı” ve “Göller Bölgesi Teknokenti içerisinde kurulan kuluçka merkezinin fiziki alt yapısının gerçekleştirilmesi, girişimcilere çalışma alanı sağlanması, melek yatırımcı ağlarıyla desteklenmesi ve iş geliştirici desteklerin verilmesi” sağlanacak.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı toplam proje bütçesinin yüzde 75'i olan 756 bin 446,32 TL tutarında hibe verecek. Proje bütçesinin kalan yüzde 25'lik kısmı ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından karşılanacak.İHA