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Isparta’ya KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistlik getiren sabun

Katrandan yaptığı inovatif sabunla, 81 il ve Kazakistan'a 18 lisanlı ürün veriyor

Isparta’ya KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistlik getiren sabun
ISPARTA
G.Tarihi: 27.02.2018 13:48
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böcüzade

  - Katrandan yaptığı inovatif sabunla, 81 il ve Kazakistan'a 18 lisanlı ürün veriyor
  - Katranın antiparaziter, antiseptik, antibakteriyel özelliklerinden ürettiği sabunla dünyaya açıldı
  - Isparta’ya KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistlik getiren sabun  

- Isparta’da Sağlık Bilimleri Branş Öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Yeşilyurt, yaklaşık 6,5 yıl önce ‘Katranla Gelen Sağlık Projesi’yle ortaya çıkan inovatif (yenileşimci) sabunla, dünya markası olma yolunda ilerliyor. İlk etapta sabunda kimyasal kullanımının önüne geçilmesi adına başlanan Katranla Gelen Sağlık Projesi’nin Koordinatörlüğünü yürüten Sağlık Bilimleri branş öğretmeni Süleyman Yeşilyurt, 81 il ile Kazakistan'a verdiği 18 lisanslı ürünle çığır açtı.
  Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göller Bölgesi Teknokenti’nde Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarının ardından sağlıklı sonuç alınan ürünlerin üretimine başlanan proje kapsamında, özellikle rakiplerine göre kimyasal içermeyen kozmetik ve sabun alanında inovasyon konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
  
  "İnovatif bir ürün ortaya koyabilmek için yola çıktık"
  Katranla Gelen Sağlık Projesi kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarına başladıktan sonra gelinen süreci anlatan Proje Koordinatörü Süleyman Yeşilyurt, "Yaklaşık 6,5 yıl önce bir fikirle başladı. Katranın bilinen bariz 3 özelliği mevcut. Antiparaziter, antiseptik, antibakteriyel özellikleri. Bu özellikleri sağlık alanında olduğumuz için cilt problemlerine iyi gelebilen bir forma getirmek düşüncesiyle ortaya çıktık. 3,5 yıllık bir Ar-Ge sürecimiz vardı. Daha sonra Ar-Ge’nin tamamlanmasıyla Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokentinde firmamızı kurduk. Başlangıçtan itibaren inovasyon bizim için önemliydi. 21’inci yüzyılın en önemli kelime ve kavramlarından bir tanesi bu. Biz de inovatif bir ürün ortaya koyabilmek için yola çıktık. Sabun, bilindiği üzere temizlenmek, arınmak ve arındırmak için kullanılan bir malzeme. Bunu aynı zamanda cilt problemlerine iyi gelebilen bir ürün haline getirmek üzere yola çıktık ve 2014 yılında faaliyetlerimize başladık" dedi.
  
  "3,5 yıllık Ar-Ge sonunda, katranı doğru bir forma getirdik"
  Katranın genel özellikleriyle ilgili bilgiler vererek, kullanım alanlarından bahseden Süleyman Yeşilyurt, "Katran, çam ağacının özütü, bu familyadan olan bir ürün. Katran, son 5 bin yıldır kullanılan ama son 100 yıldır unutulmaya yüz tutan bir ürün. Bugün Anadolu’nun birçok köyünde insanlarımız hala bunu kullanmakta fakat doğru bir forma getirmek büyük önem arz ediyor. Çünkü, katran aynı zamanda toksik bir madde. Biz, yaptığımız 3,5 yıllık Ar-Ge sonunda, katranı doğru bir forma getirmek ve diğer bitki formlarıyla beslemeyi amaçladık. Çünkü, dermotoloji denilen grupta, bütün cilt rahatsızlıklarında; insanların temizlenmek, arınmak ve arındırmak için kullandığı sabunun, aynı zamanda cilt problemlerine iyi gelen bir malzeme olduğunu insanlara kanıtlamak için çalıştık" diye konuştu.
  
  "Şu anda 18 lisanslı ürünümüz var"
  "Alt yapımız, çalıştığımız birçok laboratuvar ile çalışarak gelişti" diyen Yeşilyurt "Helal belgemiz var, ISO belgemiz ve uluslararası sonuçlarımız ve belgelerimiz mevcut. Yaklaşık 6,5 yıllık Ar-Ge çalışmalarımız sonunda, 4 yıldan bu yana artık tüketicimiz bu ürüne kolayca ulaşabiliyor. Bizim başında iddia ettiğimiz ve inovatif diye ortaya koyduğumuz maksadımız ortaya çıkmış oldu. Biz öncelikle katran sabunu ürettik ve daha sonra çalıştığımız 60’a yakın akademisyen arkadaşımızla birlikte çalışıyor ve bir Ar-Ge merkeziyiz aynı zamanda. Sahadan aldığımız dönüşler çerçevesinde, özellikle kozmetik alanı için kadınların güzelliği ve leke problemleri için bir sabun üretildi. Daha sonra farklı bir proje kapsamında katranın ozonlanmış halini ürettik ve katran kremi yaptık. Şampuan ve saç kremi gibi piyasadan bize gelen dönütler çerçevesinde şu an 18 lisanslı ürünümüz mevcut" ifadelerini kaydetti.
   
  "Ürünlerde kimyasal madde kullanılmaması ilkesiyle çalışıyoruz"
  Proje kapsamında belirledikleri ilkeler ışığında hareket ettiklerini dile getiren Yeşilyurt, "İlkelerimiz başında, ürünlerimizde kimyasal maddeler kullanmamak geliyordu. Bugün de gerek kimyasal ve mikrobiyolojik sonuçlar ile akreditasyonu olan uluslararası laboratuvarlardan alınmış sonuçlar elimizde, böylelikle ürünlerimizi güvenle insanlarımıza sunuyoruz. Şu an akreditasyonu 110 ülkede geçen bir laboratuvarla çalışıyoruz ve sonuçlarımızı oradan alıyoruz. Mutat zamanlarda bu tahlillerimizi yaptırıyoruz" şeklinde konuştu.
  
  KOSGEB 2016 İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalist oldular
  Katranın faydalarının saymakla bitmeyeceğini kaydeden Yeşilyurt, "Bugün katranın faydalarına baktığınızda, tüm deri hastalıkları diye geçer. Şöyle ki; kepek problemlerinden tutun, saç dökülmesi, sedef, egzama, kaşıntı, mantar gibi konularda kullanıldığı için bizim amacımız da böyle inovatif bir ürün elde etmekti. 2016 yılı KOSGEB 5’inci İnovatif Girişimci Ödülleri’nde finalistiz. Şu ana kadar kozmetik-sabun anlamında katılan ve finale kalan tek firmayız. Önümüzdeki günlerde bir ödül töreni olacak ve inşallah biz de o ödül töreninde yer alacağız" ifadelerine yer verdi.
  
 "Sadece bir proje olarak yola çıktık, şimdi dünyaya açılmak istiyoruz"
  Yeşilyurt, "Yola çıkarken ki amacımız, farkındalık oluşturmaktı ve sadece bir projeydi. Bütün çalışmalarımız, bu kapsamda aldığımız dönüşler bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnsanların, özellikle 21’inci yüzyılda kimyasallardan uzak bir ürün kullanması bizim için çok elzem, bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Bugüne kadar birçok noktaya ulaşıldı. 81 ile ulaşıldı. Kazakistan’a ihracat yapıldı. İhracat yapan bir firmayız. Uzak Doğu başta olmak üzere, tüm Avrupa ülkeleriyle görüşüyoruz. Öncelikle Isparta’dan yola çıkarak bütün Türkiye’ye ulaştık. Amacımız önce Türkiye’de bir marka olmak ve daha sonra tüm dünyaya açılarak farkındalıklarımızı insanlarla buluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


  ISPARTA (İHA)
 
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