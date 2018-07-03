Isparta’nın Gökçay Mesirelik alanında bulunan Gül Köşkü belediye bünyesinde hizmet vermeye başlıyor.Isparta Belediyesi Atatürk Parkının ardından Gökçay Mesirelik alanında bulunan Gül Köşkü’nü hizmete sunuyor. Yapısıyla köşkü anımsatan, çevresinde de gül ağırlıklı peyzaj çalışmasıyla Gül Köşkü ismi verilen restoran, ağırlığı Türk mutfağı olmak üzere içerisinde Alman, İtalyan ve İspanyol lezzetlerini de barındıran 78 ayrı çeşit menü seçeneğiyle 20 Temmuz Cuma gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak.Gül Köşkü’nde gelinen son durumu yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, menü üzerindeki demo çalışmalarının 8 aydan buyana sürdüğünü ve vatandaşlara hizmet amacıyla 2 bin metrekareden oluşan toprak altına yeni bir mutfak inşa edildiğini söyledi. Peyzaj çalışmalarının bu hafta içerisinde tamamlanacağını aktaran Başkan Günaydın, yapı ve çevre peyzajı dolayısıyla işletmenin isminin Gül Köşkü adını aldığını belirtti.“Gül Köşkü ile Isparta’mız yeni bir alana kavuşuyor” diyen Başkan Günaydın, “Atatürk Parkında olduğu gibi burada da uygun fiyatlar olacak. Leziz çeşitleriyle 78 ayrı yemek türü bulunacak. Burada ağırlıklı Türk Mutfağı lezzetleri bulunacak, bunun yanı sıra Alman, İspanyol ve İtalyan mutfağına ait menülerde bulunacak. Bu işletmemiz Isparta’ya münhasır olacak. Bölgemizin ve ülkemizin turizmine de hizmet verecek. Deneyimli personeli, leziz yiyecekler ve göz zevki yüksek olacak” dedi.Gül Köşkü’n bulunduğu mekanın müstecirden geri alındığını ve belediyenin istediği şekilde işletmediklerini kaydeden Günaydın, “Artık Isparta Belediyesi kollarını sıvadı ve profesyonel olarak burayı da çalıştıracak. Isparta’mıza, bölgemize ve uzak çevremize Gül Köşkü’nün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.İHA