Isparta’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yapım ihalesi ve gerekli çalışmaları devam eden bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulunan Vali Şehmus Günaydın, “3 ay içerisinde merkezimizi hizmete açmış olacağız. Burada tedavi görecek gençlerimizin meslek sahibi olabilmeleri için de kurumlarla yapılan çalışmalarımız devam ediyor” dedi.Vali Günaydın ‘Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı’ çerçevesinde kurulması kararlaştırılan ve geçtiğimiz günlerde yapım ihalesi yapılan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu. Mülkiyet ve imar sorunları çözülen 52 dönümlük arazi üzerinde kurulacak olan merkez planlarını inceleyen Vali Şehmus Günaydın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.Vali Günaydın, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, üzerine hassasiyetle düştükleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan ve Türkiye’de ilk olacak projenin en güzel şekilde uygulanması ve başarılı bir şekilde devam edebilmesi için bütün detayları yerinde incelediğini belirtti.Gençlerin bu merkezde tedavilerinin yanında meslek sahibi olacaklarının da altını çizen Vali Günaydın, " Merkezin yapımına prefabrik olduğu için hemen başlandı. İnşallah 3 ay içerisinde Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizi hizmete açmış olacağız. Burada tedavi görecek gençlerimizin meslek sahibi olabilmeleri için de kurumlarla yapılan çalışmalarımız devam ediyor.Hayvancılık ve tarımsal ürün alanları ile el sanatları atölyelerinin yer alacağı merkezde gençler tedavilerinden sonra rehabilitasyon çalışmalarına devam edecek." diye konuştu.Vali Günaydın, “Tedavi bittikten sonra işimiz bitti anlayışında olmayacağız. Biz gençlerimizin bir meslek sahibi olabilmeleri ve faydalı bir birey olarak hayatlarına devam etmeleri için bütün çalışmaları inşallah bu merkezde gerçekleştirmiş olacağız. Yapımına başlanan ve çok yakında hizmete girecek merkeze bütün Isparta’mızın sahip çıkmasını bekliyorum” ifadelerine yer verdi.ISPARTA (İHA)