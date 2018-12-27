BAĞIMLILIKLAR İLE MÜCADELE FARKINDALIK EĞİTİMİ

2018-2023 Bağımlılık ile Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında Bakanlığımız Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğü eş zamanlı Uzaktan Eğitim gerçekleştirildi.Gençlik Merkezi toplantı salonunda saat 14:00 Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleriyle "Bağımlılıklarla Mücadele" Uzaktan (Online) Eğitimine Şube Müdürlerimiz, Tesis Amirlerimiz, Spor Eğitim Uzmanlarımız ve Sportif Eğitim Uzmanlarımız katıldı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü