Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

Isparta ve Muğla'da Kadın Meclisi üyelerince "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolaysıyla basın açıklaması yapıldı.- Isparta, Muğla ve Burdur'da basın açıklamaları yapıldı- Isparta, Muğla ve Burdur'da Kadın Meclisi üyelerince, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.Isparta'da dövizlerle Kaymakkapı Meydanı'na gelen Kadın Meclisi üyeleri, "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı.Kadın Meclisi adına açıklama yapan Fadime Akşahin, 2018'de Türkiye’de 440, 2019'da ise 423 kadının öldürüldüğünü söyledi.Bu kadınların bir felaket ya da doğal afet sonucu ölmediğini belirten Akşahin, "İstanbul Sözleşmesi ve kadınların şifresi olan 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin şekilde uygulansaydı yüzlerce kadın hala hayatta olabilirdi. Kadınların yaşaması için önleyici ve koruyucu tedbirleri hayata geçirmek, kadınları güçlendirici politikalar geliştirmek ve her alanda eşitliği sağlamak şarttır. İşte tam da bu yüzden tam ve etkin uygulanan bir İstanbul Sözleşmesi kadınları yaşatır diyoruz." ifadelerini kullandı.Güleda Cankel'in ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldüğünü anımsatan Akşahin, "Güleda, 17 saat hayatta kalabilmek için mücadele etti, tam 17 saat. Emine Bulut’un son nefesinde ‘Ölmek istemiyorum’ diye haykırışını, kadınların hayatta kalabilmek için son nefeslerine kadar nasıl mücadele ettiğini görüyor musunuz? Bakın burada onlarca, yüzlerce kadın bir aradayız." şeklinde konuştu.Toplumun kadına karşı şiddet konusunda sesini yükseltmeye başladığını belirten Akşahin, şöyle devam etti:"Tek bir kadının dahi öldürülmediği bir ülkeye kavuşana kadar elbette durmayacağız. Kararlılıkla ve örgütlülüğümüzle mücadele edeceğiz. Güleda Cankel, Emine Bulut, Şule Çet, Ecem Balcı, Helin Palandöken, Özgecan Aslan, Münevver Karabulut'u ve öldürülen kadın kardeşlerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Sadece unutturmamakla kalmayacağız. Onlara verdiğimiz sözü tutup her yerde yılmadan mücadeleye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6284 sayılı Koruma Kanunu'nu uygulatacak, kadın cinayetlerini durduracağız."Açıklamanın ardından grup dövizlerle Isparta Belediyesinin önüne kadar yürüyerek dağıldı.Muğla'nın Marmaris ilçesinde de Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri basın açıklaması yaptı.Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki basın açıklamasında kadın cinayetlerine dikkati çekildi. Açıklamada kadına yönelik şiddetin bireysel kadın hakları ihlali olarak kabul edilmesi istendi.Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan AK Parti Burdur Kadın Kolları Teşkilatı üyeleri döviz ve turuncu kurdeleler taşıdı.Grup adına açıklama yapan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, çağrılarını sadece kadınlara değil, herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını söyledi.Ekinci, 17 yıllık AK Parti iktidarında samimiyet ve sorumluluk bilinciyle soruna derman olmaya çalıştıklarını belirtti.AK Parti'li kadınlar olarak önce insan, sonra kadın olduklarını dile getiren Ekinci, "Dünyadaki hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından daha değerli olamaz." dedi.Daha sonra aynı yerde toplanan CHP Burdur Kadın Kolları Teşkilatı adına açıklama yapan Zinet Gezer de "Biz eşitiz, varız. Uğradığımız şiddete karşı susmayacağız." dedi.Şiddetten dolayı bir kadının daha eksilmemesi için mücadele edeceklerini belirten Gezer, "Kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimize ve hayatımıza sahip çıkmak için bir araya geldiğimiz ve şiddetsiz bir memleket hayal ettiğimiz bu günde biz daha çok bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Şiddete, tacize ve tecavüze uğrayan, kahkahası yasaklanan, emeği değersizleştirilen, kısacası şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlar için mücadele ediyoruz ve edeceğiz." ifadelerini kullandı.