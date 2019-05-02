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SDÜ Isparta ve Köylerindeki Anaokulu Öğrencilerinin Yüzünü Güldürüyor

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Isparta ve köylerindeki anaokulu öğrencilerinin yüzünü güldürüyor.Sağlık Hizmetleri MYO, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde okul öncesi dönemde çocukların bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla seçilen oyuncakları öğrencilere ulaştırıyor. Çocuklar için hazırlanan oyuncakların sergilendiği “6. Oyuncak Sergisi” Eğitim Fakültesi Fuayesinde açıldı.Bine yakın oyuncağın sergilendiği etkinlikte konuşan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, oyuncakları çocuklara ulaştıracak olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur, sözlerinin devamında “Bu güzel ve anlamlı proje ile bine yakın oyuncağı köy okullarındaki ve diğer ihtiyacı olan okullardaki çocuklarımızla buluşturuyoruz. Emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlara teşekkür ederim.” dedi.Isparta Milli Eğitim Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Ahmet Yıldırım ise ulaştırılacak oyuncakların çocukların zihin gelişimine, beceri edinmesine önemli katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti: “El emeği göz nuru olan bu çalışma ile hayata yeni başlayan o minik yürekleri sevindirdiniz. Bu oyuncaklar çocuklarımızı mutlu ve sevinçli olmasının yanında gelişimine katkılar sağlayacaktır.”