1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

- Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da çeşitli etkinlikler düzenlendi



Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Antalya'da organize edilen etkinlikte, Aydın Kanza Parkı'nda toplananlar, alana üst aramasından geçirilerek alındı.

Gruptakiler, Cumhuriyet Meydanı'na yaptıkları yürüyüşte dövizler ve pankartlar taşıyıp, slogan attı. Yürüyüşün ardından grup, müzik eşliğinde halay çekti.



- Isparta

Isparta'da kutlama etkinlikleri Kaymakkapı Meydanı'nda yapıldı.

Burada işçi sendikası üyeleri ve vatandaşlar müzik eşliğinde halay çekti.

Yapılan basın açıklamasında tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.



- Burdur

Burdur'da kutlama etkinlikleri, belediye tarafından eski otogar alanında, işçilere ve vatandaşlara yemek ikramıyla başladı.

Köprübaşı mevkisinde toplanan çeşitli işçi sendikası üyeleri ve vatandaşlar, davul zurna eşliğinde slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şeker İş Sendikası Burdur Temsilcisi Mustafa Onay, tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ardından sendika temsilcileri ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kalabalığı selamladı.

Katılımcılar meydanda halay çektikten sonra dağıldı.



- Muğla

Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanarak yürüyüşe geçen katılımcılar, slogan atarak Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyokültürel Alanına ulaştı.

Sendika temsilcileri yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.





ANTALYA (AA) -

