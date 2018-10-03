- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Senirkent'te bağbozumu devam eden üzümlerin tadına baktı.Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Senirkent ilçesini ziyaret etti. Ziyaretinde muhtarlar buluşması ve köy ziyaretlerinin yanı sıra Senirkent ve Büyükkabaca Belediyelerini de ziyaret etti.Senirkent Belediye Başkanı Erol Civelekoğlu ve Büyükkabaca Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Günaydın, ilçede yoğun olarak yetiştirilen üzümleri de yakından inceleme fırsatı buldu.Senirkent ilçesinde yetiştirilen üzümleri tattıktan sonra inceleyen Vali Şehmus Günaydın, üzümlerin birbirinden lezzetli olduğunu söyledi.Belediye Başkanları ve üzümlerle birlikte fotoğraf çektiren Vali Günaydın, “Senirkent’te vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yetiştirilen ve lezzetiyle ön plana çıkan üzümler ilimiz ekonomisine katma değer sağlıyor. Topraktan gelen bu bereketin çitçilerimizin emekleriyle gelire dönüşmesinden ve ülkemizin her yerinden talep görmesinden büyük memnuniyet duydum. Her alanda olduğu gibi bağcılık konusunda da çiftçimizin hep yanında olacağız onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.İHA