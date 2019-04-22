Isparta'da 23 Nisan Programı

TARİH

YER VE SAAT :

Çelenk Sunma (İl Milli Eğitim Müdürü tarafından sunulacaktır,),

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

Bayrakların Göndere Çekilmesi ve Törenin Sona Ermesi.

PROGRAM

Saygı Duruşu - İstiklal Marşı,

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma,

Şiirler,

Halk Oyunları,

Koro,

Ritim Gösterileri,

Müzikli Ront,

Oratoryo.

Saygı Duruşu - İstiklal Marşı,

Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşma,

Öğrencilerden Şiirler,

Okul Korosundan Çocuk Şarkıları,

23 Nisan İle İlgili Oratoryo.

Sınıfların Hazırladığı Müzikli Gösteriler,

Jimnastik Gösterileri ve Spor Etkinlikleri,

Şiir ve Kompozisyon Yarışmaları,

Velilerin de Katıldığı Piknikler ve Uçurtma Etkinlikleri,

Eğlenceli Oyunlar şeklinde gerçekleştirilebilir.

22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10.00'dan itibaren İsparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi I. Kademe, İsparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi II Kademe ile İsparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ziyaret edilecektir.

22 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 15.00‘da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait Sevgi Evi ziyaret edilecektir.

II Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 15-24 Nisan 2019 tarihleri arasında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk“ konulu kitap sergisi açılacaktır.

Gençlik ve Spor II Müdürlüğü tarafından 15-22 Nisan 2019 tarihleri arasında çeşitli branşlarda “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Turnuvaları”organize edilecektir.

tl Milli Eğitim Müdürü ve beraberindeki Nazmiye Demirel Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gürkan İlkokulu, Özel İsparta Arı Eğitim Kurumlan Ortaokulu, Özel Rota Ortaokulundan birer öğrenci 23 Nisan 2019 Salı günü saat 09.00 - 09.30 arası Sayın Valimizi Makamında ziyaret edeceklerdir.

Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiye tindedir.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen törenlere katılımınızı dilerim.

Ömer SEYMENOĞLU İsparta Valisi

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUNULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJITürk milletinin iradesini ifade eden, bağımsızlık ve ulusal egemenliğimizin ilk adımı ve cumhuriyetimizin temelinin atıldığı 23 Nisan 1920 günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile millet egemenliği hayata geçirilmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından bu önemli gün bayram ilan edilmiş ve bu bayramı da millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklarımıza armağan etmiştir.Türkiye Büyük Millet Meclisi; kurtuluş hareketinin yurt sathına yayılmasını sağlayan büyük uyanışın ve milletimizin kendi azim ve kararlılığına inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır.Geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız ve umut kaynağımız olan çocuklarımız, zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden ve geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir.Bu duygu ve düşüncelerle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99’ uncu yıldönümünü coşku ile kutlarken, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.i 23 Nisan 2019 Sah Günü15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı - 09,35Törene; Resmi ve özel kuruluş temsilcileri, ilköğretim, lise ve dengi okul ve kurum müdürleri, ortaokulların bayrak ve flamaları ile birlikte Öğrencileri ve halkımız katılacaktır. Törene katılanlar saat 09.15'de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yerlerini almış olacaklardır.Nazmiye Demirel Ortaokulu, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Hafız İbrahim Demiralay İlkokulu, Gürkan İlkokulu, Özel İsparta Arı Eğitim Kurumlan Ortaokulu, Özel Rota Ortaokulu tarafından hazırlanan aşağıdaki faaliyetleri içeren program hazırlanmıştır.İlimizdeki ilk ve ortaokullar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programını 23 Nisan 2019 Salı günü saat 10.00'dan itibaren okullarında yapacaklardır. Okullarda yapılan programda okulun kendi özelliğine göre: