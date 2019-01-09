Basın, iletişimin en güçlü kanallarından ve toplumun gerçekleri öğrenmesi ve düşüncelerini duyurmasında, bilgi ve teknolojinin aktarılmasında etkili bir araçtır. Bu nedenle, basın demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru, özgür kimliği ile hepimizin yararlanması gereken bizlere ışık tutan bir güçtür.Olayları, ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak tarafsız bir şekilde halka aktarmak, basının başlıca görevi, doğru ve zamanında bilgi almak ise vatandaşın doğal hakkıdır.Kamuoyunu bilgilendirmek adına, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı olarak önemli bir mesleği icra etmek durumunda olan çalışan gazeteci arkadaşlarımız çok hassas ve önemli bir görevi yerine getirmektedir.İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın da, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.Bu duygularla, görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden basın mensuplarına Allahtan rahmet diler, tarafsızlık ve objektiflik ilkelerinden ödün vermeksizin fedakârca çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü kutlar, faydalı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim.