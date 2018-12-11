- Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir ziyareti

- Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir ilçesinde idari amirler ile tanıştı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş ve Daire amirleri ile bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Vali Ömer Seymenoğlu'nu karşılama törenine, Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ve daire amirleri hazır bulundu.Vali Seymenoğlu daha sonra Kaymakamlık katındaki birimleri gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Seymenoğlu daha sonra Kaymakamlık makamında daire amirleri ile tanıştı.İHA