Yenişarbademli İlçesine Çalışma Ziyareti Düzenlendi

Vali Ömer Seymenoğlu; ilçe ziyaretleri kapsamında Yenişarbademli ilçesini ziyaret etti. İlçede ilk olarak Melikler Yaylası, Pınar Gözü Mağarası ve geçtiğimiz günlerde tadilat çalışmaları bitirilen Vali Çeşmesi’nde incelemelerde bulundu, ardından ilçe merkezinde mahalle ve köy muhtarları toplantısı düzenledi.Vali Seymenoğlu, 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 3. Yenişarbademli Gökyüzü Gözlem Şenliği öncesinde incelemelerde bulunmak üzere Melikler Yaylasına geçti. Melikler Yaylası ziyaretinde yaylada kamp yapan ve Konya’dan gelen Görmeyenleri Koruma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet edip, kamp alanını dolaştı.Ardından Yenişarbademli ilçesi mahalle ve köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Vali Seymenoğlu muhtarlara tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi, toplantı gündemindeki olan konular hakkında muhtarlara bilgi verdi.Vali Ömer Seymenoğlu son olarak ilçenin tek köyü olan Gölkonak’ı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi iletilen talep ve önerileri dinledi.