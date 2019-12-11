Isparta’nın en önemli dinamikleri arasında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ); akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında da seçkin bir yere sahip. Bünyesinde birçok ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme (Ar-ge) faaliyetleri yürütülen SDÜ, bu faaliyetlerin en önemlilerini ise Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (YETEM) yapıyor. Diğer taraftan SDÜ başarılı ar-ge çalışmalarını da Göller Bölgesi Teknokent aracılığıyla girişimcilerle buluşturarak Isparta ekonomisine katkı sağlarken, genç girişimcilere en temelden zirveye kadar verdiği destekle de onlara ilham kaynağı oluyor.Vali Ömer Seymenoğlu ar-ge çalışmalarıyla ön plana çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (YETEM) ve Göller Bölgesi Teknokent’e çalışma ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Vali Seymenoğlu’na SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve öğretim üyeleri de eşlik ederken incelemelerde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler de hazır bulundu.Ziyaretine YETEM Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’nden başlayan Vali Seymenoğlu burada Doç. Dr. Serdar Sezer’den müdürlükte yapılan çalışmalar hakkında sunum aldı. Müdürlük bünyesindeki Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezini, İlaç, Tıbbi Cihaz ve Dermokozmetik Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret eden Vali Seymenoğlu yapılan analizler hakkında araştırmacılardan bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde tıbbi aromatik bitkilerin kalite kontrol testlerinin yarı sıra önemli ar-ge çalışmaları yapılıyor. Müdürlük modern teknolojik alt yapısını Isparta için büyük bir öneme sahip gül yağı ve gül suyu kullanarak bu sektörde faaliyet gösteren girişimcilere önemli hizmetler sunuyor. Merkezde yürütülen diğer bir faaliyet ise Doç. Dr. Kerim Yapıcı’nın ASELSAN ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmalarını tamamladığı 'Süperhidrofobik Alüminyum ve Kompozit Yüzey Geliştirilmesi' projesi. Projeyle nanoteknoloji ile üretilmiş kendi kendini temizleyebilme, buzlanmama ve çevresel koşullara karşı dayanıklılık özelliklerine sahip alüminyum alaşım ve kompozit yüzey geliştirilerek ASELSAN’ın radar cihazlarında uygulanmaya başlandı. Nanoteknolojiyle geliştirilen ürünler savunma sanayi dışında özellikle güneş panelleri yüzeylerinden, gözlük camlarına kadar birçok yerde kullanılabiliyor. Vali Seymenoğlu YETEM Tasarım ve İmalat Teknolojileri Müdürlüğünde de incelemelerde bulunarak burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında akademisyenlerden bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalarla yüksek miktarlara satılan bazı metal test cihazlarının muadilleri 10’da 1 fiyatına yapılabiliyor.Ziyaretin bir sonraki durağı Göller Bölgesi Teknokenti oldu. Bünyesinde teknolojik ürünlerden medikal ürünlere, gıdadan yazılım sistemlerine kadar birçok firmayı barındıran Göller Bölgesi Teknokentinde yürütülen çalışmalar, Vali Seymenoğlu’na aktarıldı. Burada; genç girişimcilere birçok farklı alanda imkânlar yaratabilen, fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler sunan “Kuluçka Merkezi”, süt ve süt ürünleri üreten “Danem”, kurumların bilişim alt yapıları ile ilgili bütünleşik çözümler üreten “Arjeta”, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yüksek teknolojili biyocerrahi ve sağlık ürünleri üreten “Semical Biosurgery” firmalarının ürünleri tanıtıldı.