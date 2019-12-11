Isparta Valisi Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye Ayırdı

Isparta Valisi Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye Ayırdı
ISPARTA
G.Tarihi: 11.12.2019 13:51
0
Isparta Düğün Salonları
Vali Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye Ayırdı
11.12.2019
Isparta’nın en önemli dinamikleri arasında yer alan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ); akademik birimleri, öğretim elemanı, öğrenci sayısı, fiziki kapasitesi ve bilimsel araştırmalarıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleriyle ülkemizin yükseköğretim kurumları arasında da seçkin bir yere sahip. Bünyesinde birçok ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme (Ar-ge) faaliyetleri yürütülen SDÜ, bu faaliyetlerin en önemlilerini ise Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (YETEM) yapıyor. Diğer taraftan SDÜ başarılı ar-ge çalışmalarını da Göller Bölgesi Teknokent aracılığıyla girişimcilerle buluşturarak Isparta ekonomisine katkı sağlarken, genç girişimcilere en temelden zirveye kadar verdiği destekle de onlara ilham kaynağı oluyor.

Vali Ömer Seymenoğlu ar-ge çalışmalarıyla ön plana çıkan Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (YETEM) ve Göller Bölgesi Teknokent’e çalışma ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulundu. Vali Seymenoğlu’na SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve öğretim üyeleri de eşlik ederken incelemelerde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan Güler de hazır bulundu.

Ziyaretine YETEM Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’nden başlayan Vali Seymenoğlu burada Doç. Dr. Serdar Sezer’den müdürlükte yapılan çalışmalar hakkında sunum aldı. Müdürlük bünyesindeki Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezini, İlaç, Tıbbi Cihaz ve Dermokozmetik Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını ziyaret eden Vali Seymenoğlu yapılan analizler hakkında araştırmacılardan bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde tıbbi aromatik bitkilerin kalite kontrol testlerinin yarı sıra önemli ar-ge çalışmaları yapılıyor. Müdürlük modern teknolojik alt yapısını Isparta için büyük bir öneme sahip gül yağı ve gül suyu kullanarak bu sektörde faaliyet gösteren girişimcilere önemli hizmetler sunuyor. Merkezde yürütülen diğer bir faaliyet ise Doç. Dr. Kerim Yapıcı’nın ASELSAN ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde çalışmalarını tamamladığı 'Süperhidrofobik Alüminyum ve Kompozit Yüzey Geliştirilmesi' projesi. Projeyle nanoteknoloji ile üretilmiş kendi kendini temizleyebilme, buzlanmama ve çevresel koşullara karşı dayanıklılık özelliklerine sahip alüminyum alaşım ve kompozit yüzey geliştirilerek ASELSAN’ın radar cihazlarında uygulanmaya başlandı. Nanoteknolojiyle geliştirilen ürünler savunma sanayi dışında özellikle güneş panelleri yüzeylerinden, gözlük camlarına kadar birçok yerde kullanılabiliyor. Vali Seymenoğlu YETEM Tasarım ve İmalat Teknolojileri Müdürlüğünde de incelemelerde bulunarak burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında akademisyenlerden bilgi aldı. Müdürlük bünyesinde yapılan çalışmalarla yüksek miktarlara satılan bazı metal test cihazlarının muadilleri 10’da 1 fiyatına yapılabiliyor.

Ziyaretin bir sonraki durağı Göller Bölgesi Teknokenti oldu. Bünyesinde teknolojik ürünlerden medikal ürünlere, gıdadan yazılım sistemlerine kadar birçok firmayı barındıran Göller Bölgesi Teknokentinde yürütülen çalışmalar, Vali Seymenoğlu’na aktarıldı. Burada;  genç girişimcilere birçok farklı alanda imkânlar yaratabilen, fiziksel ortam (ofis alanı), mentorluk hizmetleri, uygun eğitim programları, networking için sosyal imkanlar, girişimci ile yatırımcı arasında köprü kurma, yönetim ve pazarlama desteği, profesyonel hizmetlerin nereden ve nasıl alınacağına dair destekler sunan “Kuluçka Merkezi”, süt ve süt ürünleri üreten “Danem”, kurumların bilişim alt yapıları ile ilgili bütünleşik çözümler üreten “Arjeta”, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yüksek teknolojili biyocerrahi ve sağlık ürünleri üreten “Semical Biosurgery” firmalarının ürünleri tanıtıldı.
 
v-8v-9v-10v-11v-12v-13v-14v-15v-16v-17v-18v-19v-20v-21v-22v-23v-24v-251v-2v-3v-4v-5v-6v-7
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu Tüm Gününü SDÜ’ye Ayırdı
Prof. Dr. Mahmut Bülbül, Isparta'da önemli mesajlar verdi
Isparta'da çocuklara sinema müjdesi! 2019 yılı 2. Etkinliği Başladı
Ölümü temenni etmek caiz midir? Isparta Müftülüğü Bülteni
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Isparta'da nefis lezzetleriyle iskendercimm açıldı
Isparta Antalya Burdur... Meteorolojiden Uyarı
EĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOR
Isparta Elması Hindistan Yolunda...
Isparta Belediye Başkanından çocuk hastalara sürpriz ziyaret
Aranan 42 şahıs Isparta'da yakalandı... Uyuşturucu, Hırsızlık...
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Edebiyatçı ve Yazar Özen,TED Isparta Koleji'nde
Isparta'da ​Karayolları Kış Önlemleri Toplantısı Yapıldı
AFAD Isparta DASK Standı Açtı...
Isparta'da Uçurtmalar Gökyüzünü Renklendirdi
​‘İşsizliğe Mahkum Olma Projesi’ne BAKA Desteği
Narkotik Eğitim Tırı Isparta'ya Geliyor...
Isparta'ya yeni Belediye Binası yapılacak
Başkan Başdeğirmen: “Birlik beraberliğimiz daim olsun”
ISPARTA SPOR'DAN DEPLASMANDA BÜYÜK BAŞARI
İş arayana 1.150 TL yardım
Son gün 31 Aralık: Paranız silinebilir
ISPARTA'DAN TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU GELDİ
Taze ve protein deposu balık çeşitleri Gözde Balık Tezgahlarında
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da ilk kez zihinsel engelliler için ücretsiz tiyatro gösterisiIsparta'da ilk kez zihinsel engelliler için ücretsiz tiyatro gösterisi07 Aralık 2019
Eğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini AldıEğirdir İzmir Turizm Fuarındaki Yerini Aldı06 Aralık 2019
YALVAÇ ESERLERİ ANTALYA'DAYALVAÇ ESERLERİ ANTALYA'DA06 Aralık 2019
Isparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldıIsparta'da duyuru: Başvuru süresi uzatıldı05 Aralık 2019
Doğalgaz faturasında tasarruf yöntemleriDoğalgaz faturasında tasarruf yöntemleri06 Aralık 2019
Isparta'da nefis lezzetleriyle iskendercimm açıldıIsparta'da nefis lezzetleriyle iskendercimm açıldı07 Aralık 2019
Elektriği en çok o harcıyor! Kuruş kuruş tasarruf rehberiElektriği en çok o harcıyor! Kuruş kuruş tasarruf rehberi06 Aralık 2019
Son gün 31 Aralık: Paranız silinebilirSon gün 31 Aralık: Paranız silinebilir09 Aralık 2019
Isparta Elması Hindistan Yolunda...Isparta Elması Hindistan Yolunda...10 Aralık 2019
EĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOREĞİRDİR TREN GARI ARTIK ESKİ NOSTALJİK HALİNE DÖNÜYOR10 Aralık 2019
Isparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarıIsparta il genelinde çok önemli meteorolojik uyarı05 Aralık 2019
Davraz Kayak Merkezi Yeni Tanıtım videosu yayınladı...Davraz Kayak Merkezi Yeni Tanıtım videosu yayınladı...07 Aralık 2019
TÜRKER AVM'DE SÜPER İNDİRİMLER BAŞLADITÜRKER AVM'DE SÜPER İNDİRİMLER BAŞLADI07 Aralık 2019
Isparta Belediye Başkanından çocuk hastalara sürpriz ziyaretIsparta Belediye Başkanından çocuk hastalara sürpriz ziyaret10 Aralık 2019
Isparta'ya yeni Belediye Binası yapılacakIsparta'ya yeni Belediye Binası yapılacak09 Aralık 2019
ISPARTA'DA HERKESİN BİLDİĞİ O KAVŞAĞIN İSMİ DEĞİŞTİISPARTA'DA HERKESİN BİLDİĞİ O KAVŞAĞIN İSMİ DEĞİŞTİ06 Aralık 2019
METEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA'DA KUVVETLİ YAĞIŞMETEOROLOJİ UYARDI! ISPARTA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ10 Aralık 2019
Aranan 42 şahıs Isparta'da yakalandı... Uyuşturucu, Hırsızlık...Aranan 42 şahıs Isparta'da yakalandı... Uyuşturucu, Hırsızlık...10 Aralık 2019
Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu! Isparta'da jandarmadan tarihi eser operasyonu! 04 Aralık 2019
TED Isparta Koleji öğrencileri gece lambası ürettiTED Isparta Koleji öğrencileri gece lambası üretti05 Aralık 2019