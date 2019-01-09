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Isparta Valisi Seymenoğlu Sütçüler ilçesinde...

Isparta Valisi Seymenoğlu Sütçüler ilçesinde...
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VALİ ÖMER SEYMENOĞLU SÜTÇÜLER İLÇESİNDE

Göreve başlamasının hemen ardından ilçe ve köy ziyaretlerine başlayan Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Her ilçe ziyaretinde yaptığı gibi öncelikli olarak Hükümet Konağı’nda incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu, Hükümet Konağı’nda hizmet veren kurumları tek tek gezerek çalışanlarla tanıştı, herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Vali Seymenoğlu; ardından Sütçüler Kaymakamı Mubin Demirkıran’dan ilçe hakkında bilgi aldı, yapılan hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Sütçüler Belediye Başkanı Mustafa Üstün, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlarla Meclis Toplantı Salonunda bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.
Sütçüler Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı da ziyaret eden Vali Seymenoğlu Başkan Muharrem Özsüt ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve Başkan Özsüt’e üyelerine ve vatandaşlara sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Vali Seymenoğlu son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek askerlerle bir süre sohbet etti.
Vali Ömer Seymenoğlu, inceleme ve ziyaretlerinin ardından Sütçüler ilçesinde görev yapan 37 mahalle ve köy muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı, toplantıda muhtarlara söz vererek talep ve önerileri dinledi, iletilen talepleri not alarak ilgilerden çalışma yapmalarını istedi.
Toplantıdaki konuşmasında Isparta’da devam eden kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmalara değinen ve Isparta’da kapalı yol bulunmadığını belirten Vali Seymenoğlu, sürücülerden kış şartlarını göz önüne alarak trafiğe çıkmalarını istedi.  Vali Seymenoğlu, “İl Özel İdaresi ekiplerimiz, mücadele araçlarını yollara çıkarmış durumda, buraya gelirken yollarda gördük, çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Biz devlet olarak yollarımızı açık tutmak zorundayız ve bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.
Göreve başlamasının üzerinden çok geçmemiş olmasına rağmen ildeki işlerinden fırsat buldukça ilçe ve köy ziyaretleri yaptığını hatırlatan ve bundan sonraki zamanlarda bu ziyaretlere arttırarak devam edeceğini belirten Vali Seymenoğlu, “İlk günlerin yoğunluğunu atlattıktan sonra önümüzdeki aylarda emin olun ki; il merkezinden çok ilçelerde ve köylerde bulunacağım, vatandaşı mahallinde dinleyeceğim, yapılan işleri yerinde göreceğim.” dedi.
Vali Seymenoğlu konuşmasının sonunda 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde il genelinde belediye başkanı ve muhtar adaylarının seçim yarışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması temennisinde bulunarak seçimlerin huzur ve güven içerisinde geçmesinin önemine değindi.
Toplantının ardından Sütçüler Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan “Kartal Yuvası” sosyal tesislerinde toplantıya katılan muhtarlarla yemekte bir araya gelen Vali Seymenoğlu yemek sonunda tesislere ait otel konforundaki çadır evleri gezerek Belediye Başkanı Mustafa Üstün’den bilgi aldı.
İlçe merkezindeki çalışmalarının ardından Çandır Köyü’nde vatandaşlarla buluşan Vali Seymenoğlu vatandaşlar tarafından iletilen; köy imar alanının genişletilmesi, mermer ocaklarından kaynaklanan sorunlar ve vatandaşların diğer talepleriyle ilgili notlar alarak acil olan taleplerle ilgili olarak yetkililerden derhal çalışma yapmalarını istedi.
 
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