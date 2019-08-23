Vali Seymenoğlu Gününü Senirkent’e Ayırdı

23.08.2019Her ay bir ilçe ziyareti gerçekleştirerek Muhtarlar Toplantısı düzenleyen Vali Ömer Seymenoğlu tüm gününü Senirkent ve köylerine ayırarak muhtarlar ve vatandaşlarla buluştu. Vali Seymenoğlu çalışma ziyaretine Senirkent Kaymakamlığı’ndan başladı. Kaymakamlıkta hizmet veren tüm birimleri gezerek çalışanlardan bilgi alan Vali Seymenoğlu, işlemler için kaymakamlıkta bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sunulan hizmetlerden memnun olup olmadıklarını sordu. Ardından Kaymakam Ali Erdoğan’dan ilçe hakkında bilgi alarak görüş alış verişinde bulundu.Vali Seymenoğlu daha sonra Senirkent Kaymakamı Ali Erdoğan, Belediye Başkanı Kadir Heybeli, ilçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarının katıldığı toplantıya geçti. İlçe ve köy ziyaretlerindeki amaçlarının sorunları yerinde görmek ve ilgilileriyle çözümü hakkında görüş alışverişinde bulunarak vatandaşlara hizmetleri sorunsuz bir şekilde ulaştırmak olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu toplantıda; bağımlılık, metruk binalar, ateşli silahların gereksiz yere kullanımı ve trafik kurallarına uyulması ve dolandırıcılık konularında muhtarlara bilgi vererek gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.Toplantıdaki açıklamasında iletilen taleplerin önceliklerine göre planlamalarının yapıldığını söyleyen Vali Seymenoğlu; “ Acil ihtiyaçları öne çıkararak adım adım yapmak lazım. Ama bir yaptığımızın da ertesi yıl tekrar tamiri tadilatıyla uğraşmamak lazım. Uğraşırsak olduğumuz yerde sayarız. Yaptığımız hizmetlere 10-15 yıl el atmayacağız ki yeni şeyler yapabilelim.” dedi.Köylerden göçleri önlemek için yapılması gereken çalışmalara da değinen Vali Seymenoğlu kentlerden köylere göçü sağlamak için köylere de tüm hizmetlerin ulaştırılması gerekliliğine vurgu yaparak düzenlenen bu toplantıların bir amacının da bu olduğunu belirtti.Vatandaşımızı kırsalda tutabilmemiz lazım, yol hizmetinin gitmesi lazım, suyunun gitmesi lazım, elektriğinin gitmesi lazım alt yapı hizmetlerinin tamamlanmış olması lazım ki vatandaşlarımız ihtiyaçlarını giderebilsin. Aksi halde vatandaşımız orada niye dursun? Merkezlere gelir, merkezlere de gelince, karın tokluğuna üç beş kuruş kazandığıyla yetinmek zorunda kalıyor. Onun için bunların önüne geçebilmek için alanı dolaşmak lazım, ihtiyaçları tespit edip bütçe imkanı dahilinde de güzel bir planlama yapıp çözmek lazım. Bu toplantıların asıl gayesi bu.” dediToplantıda kırsal bölgelerde kullanılan traktörlerin römork kısımlarında muhakkak reflektör takılması gerektiğini ve bunun için bir kampanya planladıklarını aktaran Vali Seymenoğlu “Bütün traktörlerimizin özellikle de römork kısımlarını ne olur reflektörlerle donatalım, yani belirgin olsun en azından geceleri, yağışlı ve sisli havalarda kullandığınız zaman görünür olsun. Belki bunun için bir kampanya başlatacağız. Her ilçeden bir köyü seçeceğiz arkadaşlar o köyde bir planlama yapacak Özel İdare’nin de katkısını alarak traktörlere reflektör takmamız lazım.” DediToplantıda iletilen; çobanların hayvanları ekili ve dikili arazilere sokmalarıyla ilgili olarak da, Jandarma birimlerinin daha sık denetim yapması talimatını vererek buna uymayanlara gerekli işlemlerin yapılmasını iletti.Toplantıda Siirt’in Eruh ilçesine tayini çıkan Ali Erdoğan ise yaptığı konuşmada görev süresi boyunca muhtarlarla hep uyum içinde çalıştıklarını ve güzel işlere imza attıklarını söyleyerek Vali Seymenoğlu’na ziyareti için teşekkür etti.Toplantının sonunda Vali Seymenoğlu söz almak isteyen muhtarlara söz vererek talep ve önerileri dinledi iletilen taleplerle ilgili olarak berberinde bulunan yetkililere çalışma yapılması talimatı verdi.Vali Seymenoğlu toplantının ardından Senirkent Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Kadir Heybeli ile görüş alışverişinde bulundu.Büyükkabaca Beldesi’nde Belediye Başkanı Mustafa Durmuş ile görüşen Vali Seymenoğlu ardından inşaatı devam eden lisede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.