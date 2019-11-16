Vali Ömer Seymenoğlu Keçiborlu ilçesine bağlı Senir Kasabası ile Kuyucak ve Kavak köylerinde incelemelerde bulundu. Ziyaretlerine Senir kasabasından başlayan Vali Seymenoğlu Senir Belediyesi’ni ziyaretinde, bu yılki asfalt sezonun ilçe ve köylerde tamamladıklarını belirterek, kırsal turizm açısından son derece önemli olan kasaba yollarının da Senir Belediyesi ve İl Özel İdaresi arasında yapılacak protokolle bu sezon asfaltlayacaklarını belirtti.Vali Seymenoğlu açıklamasında “Senir beldesinin eksik kalan asfalt çalışmalarını, Belediye ile İl özel İdaresi arasında yapılan protokol dâhilinde yerin getirmiş olacağız. Senir büyük bir kasaba, yapılan su ve kanalizasyon çalışmaları nedeniyle asfaltınız bozuldu. Bu sebeple turizm sezonunda da sıkıntı çektiniz. Yolun tozundan inşallah sizi bu sene kurtaracağız. Sadece Senir ’de yaşayanlar için değil bölgeyi ziyaret eden yaklaşık 600-700 bin turisttin geçişini kolaylaştırmak için de planlamasını yapıp tamamlayacağız. Bu yılki sıcak asfalt programımızı 12 ilçemizi kapsayacak şekilde toplamda 140 km yol için 180 bin ton asfalt kullanarak tamamladık.” dedi.Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekleri ile Senir’de ilk kez yapılacak olan turistlik tesislerle ilgili de açıklamada bulunan Vali Seymenoğlu, yapılacak tesisin kar amacı gütmeden el birliği yapılarak bölgeye örnek olmasını isteyerek “Bu bölge son birkaç yıldır gül ve lavantasıyla turizmden de pay almaya başladı. Fakat kasabamızda konaklama tesisi bulunmuyor, Senir Belediyesi’nin BAKA’ya sunduğu proje kabul edildi, projeyle birlikte inşallah konaklama tesisi de yapılacak.” dediVali Seymenoğlu’nun ziyaret ettiği diğer bir köy ise Kuyucak oldu. Kuyucak’ta lavanta tarlalarını gezen Vali Seymenoğlu, lavanta sezonunda köy içinde oluşan trafiği azaltmak için açılan ve önümüzdeki sezona asfalt yapılması planlanan yolda incelemelerde bulunarak İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı.Vali Seymenoğlu son olarak Kavak köyünde lavanta bahçelerini gezdi ve 2016 yılında 80 bin metrekare alan üzerine kurulan iyi tarım uygulamasının yapıldığı gül bahçesini ziyaret etti. Gülün yanında lavanta ve altın otunun da bulunduğu alanda yapılan tesisler ile turizm çeşitliliği artırtılması hedefleniyor.