Vali Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Keçiborlu ilçesine gitti. Her ay bir ilçede gerçekleştirilen muhtarlar toplantısının Ekim ayı toplantısı Vali Seymenoğlu başkanlığında Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirildi.Vali Seymenoğlu; ilçede ilk olarak inşası geçtiğimiz aylarda tamamlanarak hizmete alınan ve tüm kamu kurumlarını bünyesinde toplayan modern Hükümet Konağının bölümlerini tek tek gezerek personel ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Keçiborlu Kaymakamı Okan Leblebicier’den ilçeyle ilgili brifing aldı. Daha sonra Keçiborlu Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu Başkan Yusuf Murat Parlak ile görüş alış verişinde bulundu.Vali Seymenoğlu ardından beraberinde kurum müdürleri ve Keçiborlu protokolüyle birlikte ilçede görev yapan 14 köy ve 16 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.İlçelerde yapılan toplantıların amacının sorunları yerinde dinlemek olduğunu ve muhtarların vatandaş ile devlet arasında bir köprü görevini yürüttüğünü belirterek muhtarlık görevinin önemine değinen Vali Seymenoğlu, muhtarlara; köy ve mahallelere yapılan yatırımların takip edilmesi, kurumlarla irtibatlı olunması, uyuşturucu ve her türlü madde bağımlılığı ile mücadele, metruk binalar,2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde okullarda ve çevresinde alınması gereken tedbirler, okul servislerinin denetimi, düğün ve eğlencelerde ateşli silahların kullanılmaması, telefon ve her türlü dolandırıcılara karşı alınması gereken önlemler, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, trafik kurallarına uyulması konularında açıklamalarda bulunarak tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.Kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile ilçe kaymakamlarının muhtarlar ve vatandaşlarla iletişim kurmasının önemine de değinen Vali Seymenoğlu; kamu görevinin, hep birlikte sorumluluk alınarak en güzel şekilde yapılabileceğini söyledi. Toplantının sonunda muhtarlar söz alarak talep ve önerilerini aktardılar.Toplantının ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet Keçiborlu ilçesinin en büyük köylerinden biri olan Aydoğmuş köyünü ziyaret etti. Köy merkezinde bulunan parkta vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu, Aydoğmuş Köyünde devam eden arazi toplulaştırma işleminin bir an önce tamamlanmasını isteyerek, bu topraklar olmazsa olmazımız dedi. Ardından Aydoğmuş’lu bazı vatandaşlar söz alarak talep ve önerilerini ilettiler.Vali Seymenoğlu, Aydoğmuş köyünde Vazife Malulü Şehit Mehmet Yıldırım’ın ailesini evinde ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti.