Vali Ömer SEYMENOĞLU, İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’i Ziyaret Etti

Vali Ömer SEYMENOĞLU, 16.09.2019 tarihinde İlimiz Müftülüğünü ziyaret etti. Vali Ömer SEYMENOĞLU’ nu, İl Müftüsü Bayram ŞAHİN ve İl Müftü Yardımcıları karşıladı.Yeni faaliyete giren Müftülük Hizmet binasını gezen Sayın SEYMENOĞLU, İl Müftüsü ŞAHİN’ den, İl Müftülüğünün görevleri, teşkilat yapısı, merkez ve ilçelerine ait kadro ve personel durumu ve din hizmetleri ile ilgili çeşitli bilgiler aldı. Müftülüğün tüm birimlerini gezen Vali Seymenoğlu, personel ile birebir görüştü.İl Müftüsü Bayram Şahin, Vali Ömer Seymenoğlu’na Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan kitap hediye etti.Ziyaret sonunda yapılan çalışmalardan dolayı İl Müftüsü Şahin’e teşekkür eden Vali Seymenoğlu, din hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan tüm görevlilere başarılar diledi.