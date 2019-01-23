İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Ömer Seymenoğlu Eğirdir ilçesine çalışma ziyareti düzenledi. İlçe programına Eğirdir Belediye’sini ziyaret ederek başlayan Vali Seymenoğlu Belediye çalışanlarıyla tek tek tanıştı ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl’le bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ardından Sarıidris Kasabası’na geçen Vali Seymenoğlu Belediye Başkanı Ramazan Pala ve vatandaşlarla buluşarak Sarıidris Kasabası’nda yoğun olarak tarımı yapılan mantarcılık tesislerini gezdi, üretim ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi aldı.Eğirdir’de ziyaret edilen diğer bir yer ise Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü oldu. Enstitü Müdürü Dr. Şerif Özongun’dan kurum çalışmaları, projeler ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Seymenoğlu, enstitü arazilerini gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Daha sonra Beydere köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu burada, asli görevlerinin vatandaşlarla bir araya gelmek, varsa sorunları mahallinde dinlemek ve acil çözülmesi gerekenleri anında çözmek olduğunu söyleyerek talep ve önerileri dinledi, iletilen sorunlarla ilgili, yetkililerce çalışma yapılması talimatı verdi.Vali Seymenoğlu ardından Barla Köyü’nde beraberinde Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Bayram Şahin, Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Borca, İl Özel İdaresi yetkilileri ile 29 köy muhtarının katılımıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıda ilk olarak Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce İmar Barışı ve Sıfır Atık Projesi hakkında muhtarlara sunum yapılarak sorular yanıtlandı.Toplantıdaki konuşmasında gündemdeki Seçim Güvenliği, Bağımlılıkla Mücadele ve Açık Kapı hakkında bilgiler aktaran ve muhtar toplantılarının amacının ili sadece merkezden yöneterek değil, taşraya çıkıp kırsala çıkıp alınan kararların mahallinde kamu görevlileri tarafından uygulanıp uygulanmadığını görmek olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Bu şunun için çok önemli; eminim ki tüm kamu görevlilerimiz elinden gelenin en iyisini zaten yapmak için bu görevlerde. Ama bazen iletişim kopuklukları oluyor ve mahallindeki sıkıntı yeterince bizlere ulaşmamış oluyor. Bu ziyaretlerde bu toplantılarla bizler alanda bunu da görme fırsatı buluyoruz. Hepimizin hedefi sorunları yerinde görüp çözüme kavuşturmak. Yani sorun üretmek değil var olan sorunu çözmeye gayret etmek. Bu bizim il olarak yönetim olarak birinci prensibimiz. Zaten bunu da kısa sürede olsa yavaş yavaş geri dönüşlerle görmeye başladık. Bu da hem beni mutlu ediyor hem de hizmet alan vatandaşlarımızı mutlu ediyor. dedi.Toplantı sonrasında İl Müftüsü Bayram Şahin ile birlikte 15’i yabancı 50 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığı Barla Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Vali Seymenoğlu kurs hakkında yetkililerden bilgi alarak bir süre öğrencilerle sohbet etti çalışmalarında başarılar diledi.