Direkli’de Birlik ve Beraberlik Yemeği

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Direkli Köyünde düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde vatandaşlar, köy muhtarları ile bir araya geldi.Isparta Merkeze bağlı Direkli Köyü Muhtarlığı tarafından birlik ve beraberlik yemeği düzenlendi.Köy muhtarlığı tarafından düzenlemesi yeninden yapılarak vatandaşların kullanımına sunulan Kaynar Pınar mesirelik alanında düzenlenen yemeğe Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, birim amirleri daire müdürleri köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.Yemek sonrası merkeze bağlı köy muhtarları ile de istişare toplantısı gerçekleştiren Vali Ömer Seymenoğlu muhtarlarının talep ve önerilerini dinledi.Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu, iletilen talep ve önerilerin ilgili birimlerce takip edilmesi talimatı verdi.3 bin kişiye yemek hazırlayan ekibi de ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu, bir süre karşılıklı sohbet etti.Birlik, beraberlik yemeğini geleneksel hale getireceklerini söyleyen Direkli Köyü Muhtarı Hüseyin Tık, katılım gösteren başta Vali Seymenoğlu olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.150 öğrencinin eğitim gördüğü Direkli Köyü İlk ve Orta Okulu’nda da incelemelerde bulunan Vali Ömer Seymenoğlu, okulun bahçesinde yapılacak çevre düzenlenmesi ve yeni dönem için okulda yapılacak bakım onarım çalışmaları hakkında okul müdüründen bilgi aldı.