Vali Seymenoğlu Asfalt Çalışanlarını Yalnız Bırakmadı

Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun bir şekilde sıcak asfalt çalışmalarına devam eden İl Özel İdaresi ekiplerini Vali Ömer Seymenoğlu yalnız bırakmadı. Harmanören ’de bulunan İl Özel İdaresi Asfalt Plent tesisinde çalışanları ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve diğer ilgililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.İl Özel İdaresi’nin 2019 yılı için köy grup yollarında hedeflediği 138 Km’lik sıcak asfalt çalışması için yoğun bir emek harcanan plent tesisinde, mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Uzak köy yollarına asfaltı ulaştırmak için Isparta Belediyesi, Eğirdir Belediyesi ve Gelendost Belediyesi ekipleri de İl Özel İdaresine destek sağlıyor. İl Özel İdaresi kendi tesisleri yakınında bulunan özel bir asfalt plent tesisinden de destek alarak Kasım ayında sonlanacak sezonda hedeflerini tamamlamak istiyor.Bulduğu her fırsatta yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Vali Seymenoğlu, aynı zamanda çalışanlara bu yoğun mesailerinde moral veriyor, sergiledikleri özveri için teşekkür ediyor. Plent tesisinde yaptığı incelemeler sırasında bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu; sıcak asfalt sezonunun başlangıcından bu yana herhangi bir aksaklık olmadan hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını aktararak birçok köyün sıcak asfalt çalışmalarının tamamlamak üzere olduklarını söyledi.Vali Seymenoğlu; “Şu anda en uzak ilçelerimiz için çalışıyoruz. Hali hazırda Sütçüler ve Yalvaç’ta bulunan şantiyelerimizde çalışmalar sürüyor. Arkasından hemen Şarkikaraağaç’ta çalışmalara başlayacağız. Allah’ın izniyle vatandaşımıza verdiğimiz 138 Km sıcak asfalt sözünü yerine getireceğiz. Tabi bu çok kolay olmuyor. Çalışmalarda sadece il özel idaresinin makine parkını kullanmıyoruz. Sağ olsun belediyelerimizden de destek aldık. Isparta Belediyemizinden, Eğirdir Belediyemizden ve Gelendost Belediyemizden de destek alıyoruz. Alanda çalışan arkadaşlarımız büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Şu anda Belediyelerimizin desteği ve Özel İdaremizin kiralamalarıyla birlikte 50 kamyonla buradan şantiyelere sabahın ilk saatleriyle birlikte malzeme gönderiyoruz. Bu sebeple İl Özel idaresi Genel Sekreterine, Yol Şube Müdürüne ve diğer personelimize, belediyelerimizden aldığımız destekten dolayı belediye başkanlarımıza, kiralık kamyonları kullanan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çalışanlar sabahın erken saatlerinden itibaren büyük fedakârlık ortaya koyuyorlar. Ben de il Valisi olarak yanlarına geldim, şantiyede sohbet edelim, moral ve motivasyonlarını arttıralım, bir eksiklik bir sıkıntı varsa kendilerine destek verelim düşüncesiyle şu anda buradayız.” dedi.Her fırsatta çalışmalarına eşlik ettiği için Vali Seymenoğlu’na teşekkür eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ise 3 yılda yaklaşık 500 Km sıcak asfalt çalışması yaptıklarını söyleyerek tesislerde günlük olarak yaklaşık 2500 Ton üretim gerçekleştirdiklerini aktardı.İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara da yaptığı açıklamada; “Haziran ayında başlayan asfalt sezonunda Atabey, Aksu ve Eğirdir bölgelerinde çalışmalarımızı tamamladık. Yalvaç ve Sütçüler bölgesinde ise çalışmalara devam ediyoruz. Arkadaşlarımız sahada ellerinden gelen her türlü fedakarlığı gösteriyor, Sayın Valimiz de her fırsatta bizleri yalnız bırakmayarak moral ve motivasyon sağlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.İl Özel İdaresi Asfalt Plent tesisi çalışanları ve kamyon sürücüleri ise Vali Seymenoğlu’nun her fırsatta yanlarından olmasından dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek bu ziyaretlerin kendilerini işlerine daha da motive ettiğini söylediler.