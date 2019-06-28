Vali Seymenoğlu Aksu’da

İlçe gezilerine devam eden Vali Ömer Seymenoğlu Aksu’da muhtarlarla buluştu, ardından Yakaafşar ve Yaka köylerini ziyaret etti.Vali Seymenoğlu beraberinde kalabalık bir heyetle birlikte Aksu ilçesine gelerek burada mahalle ve köy muhtarları toplantısı düzenledi. Toplantı gündeminde bulunan; Bağımlılıkla mücadele, trafik kurallarına uyma, düğün ve eğlencelerde silah kullanılmaması, hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılara karşı duyarlı olunması, tarım ve hayvancılığı geliştirici projelere destek olunması gibi konularda muhtarlara bilgi aktaran Vali Seymenoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarıyla muhtarların koordineli çalışmasını istedi.Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Seymenoğlu iletilen talep ve önerilerin ilgili birimlerce takip edilmesi talimatı verdi.Vali Seymenoğlu; ardından Aksu Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Veli Kahraman ile görüş alışverişinde bulundu.Aksu merkezindeki programın ardından Yakaafşar köyüne geçen Vali Seymenoğlu, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Köy ziyaretlerinde öncelikle kadınlara söz veren Vali Seymenoğlu, Yakaafşar köyünde de önce kadınların talep ve önerilerini dinledi, ardından erkeklere söz verdi. Vali Seymenoğlu, kendisine iletilen talep ve önerileri tek tek not alarak Valilik ve bağlı kurumlarını ilgilendiren konular hakkında çalışma yapılacağını söyledi.Son olarak Yaka köyüne geçen Vali Seymenoğlu burada da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Burada da uzun uzun vatandaşları dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen konular hakkında ilgili kurumların çalışma yapması talimatı verdi.