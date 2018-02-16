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Isparta Valisi Şehmus Günaydın: “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli”

Isparta Valisi Şehmus Günaydın: “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli”
ISPARTA
G.Tarihi: 15.02.2018 21:33
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böcüzade
  - Validen ‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısında ‘kararlılık’ mesajı  
  - Isparta Valisi Şehmus Günaydın:  
  - “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli”  
  - “Bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu ise başlamadan önlemek”  

- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli bir konu, bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu ise başlamadan önlemek” dedi.  
  Isparta Valisi Şehmus Günaydın, kentte her fırsatta dile getirerek dikkat çektiği ‘Bağımlılıkla Mücadele’ toplantısı, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, Emniyet ve Jandarma teşkilatı temsilcileri ile meslek örgütü temsilcileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşma ile önemli mesajlar veren Vali Günaydın, uyuşturucunun ülke geleceği ve gençlik için tehdit boyutuna geldiğinin altını çizerek, mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

  “Bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu başlamadan önlemek”
  Toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede etkin rol almasının sonuca olumlu yönde etki edeceğine dikkat çeken Vali Günaydın, “Bu mücadelede bütün kurumların yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri çaba, başarımız içim çok önemli. Toplumumuzun tüm kesimleri mücadelede etkin bir şekilde rol alırsa sonuç almamız çok daha kolaylaşacaktır. Geçmiş yıllar ile karşılaştırma yaptığımızda bağımlılıkla mücadelede önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Bu yeterli değil daha üst seviyede konuyu ele alarak mücadele etmemiz gerekiyor. Toplumumuzun tüm kesimleriyle daha önce yaptığımız toplantılarda ve ilgili kurumların yetkilileriyle bu konuyu hemen hemen her gün istişare ediyoruz. Bağımlılıkla mücadelenin en az maliyetli ve kolay yolu başlamadan önlemek. Bunun için öğrencilerimizi ve ailelerini sürekli bilgilendiriyoruz” dedi.

  “Terörle mücadele kadar önemli”
  Vali Günaydın konuşmasının devamında, “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli bir konu. Halk Günü’nde bizlere ulaşan vatandaşlarımızdan dinlediğimiz onlarca örnek bizim bu konu üzerinde çok daha fazla mesai harcamamız gerektirdiğini gösteriyor. Bu konuda daha bilinçli çalışmalıyız. Ülkemizin, milletimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapılan bu mücadelede herkesin taşın altına elini daha fazla koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

  “Denetimlerde taviz verilmeyecek”
  Uyuşturucu bağımlılığı önlemlerinin sigaradan başlayacağının altını çizen Vali Günaydın, “Bağımlılıklarla mücadele çalışmalarımız ve sigara denetimlerimiz aralıksız sürecek. Bu konuda hiç bir şekilde tolerans gösterilmeyecek. Hiçbir denetim baştan savma yapılmayacak. Toplumumuzu bu derece etkileyen bir konuda hiç kimseye taviz verilmeyecek” şeklinde konuştu.
  Vali Günaydı denetimler konusunda, “Belediyemizden Emniyetimize kadar tüm ilgili kurumlar apart denetimlerine devam edecek. Ülkemizin geleceğine zarar verecek hiçbir yaklaşıma izin vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

  “Tedaviden sonra gençlerimizi topluma kazandırmamız çok önemli”
  Bağımlılıkla mücadele konusunda gerekli olan tüm çabaların sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Vali Günaydın, “Gençlerimizin tedavileri konusunda ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bağımlılıkla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi ihalemiz yapıldı. Burada sadece tedavi yapılmayacak, olayı bütün boyutlarıyla ele alıyoruz. Tedaviden sonra gençleri topluma kazandırmak için sivil toplum kuruluşlarımızla projeler geliştirdik. Tedavi görmüş gençlerimizin topluma kazandırmamız çok önemli. Gençlerimizi kazanmamız, dışlamamamız gerekiyor, bu konuda herkesin hassas davranması da çok önemli” dedi.

 ISPARTA (İHA) 








 
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