ISPARTA VALİSİ ŞEHMUS GÜNAYDIN’IN

KURBAN BAYRAMI MESAJI



Milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramını daha idrak etmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu mübarek bayram gününde; herkesin birbiriyle kucaklaşması, dargınlıkların giderilmesi, tüm toplumumuzun dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olması millet olarak bizi daha güçlü kılacak, yarınlarımız daha mutlu ve huzurlu olacaktır.

Millet olarak hedeflerimize varmak, önümüze konan bütün engelleri aşmak, bütün ihanet ve ihanet şebekelerine gerekli cevabı vermek için birbirimizi daha çok sevmeli ve daha çok kenetlenmeliyiz.

İdrak etmekte olduğumuz Kurban Bayramı vesilesi ile ailelerini ziyaret etmek için yola çıkacak vatandaşlarımızın, bayramlarını sevinç içinde geçirmesi için trafik kurallarına uymaları gerektiğini önemle ifade etmek isterim.

Her günümüzün bayram sevinci içerisinde geçmesi, nice bayramların hep birlikte yaşanması dileğiyle, bayram süresince görevi başında olan tüm çalışanlarımıza başarılar diler, bütün şehit ailelerimizin ve gazilerimizin, Ispartalı hemşerilerimizin, İlimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, basın mensuplarımızın mübarek Kurban bayramını tebrik eder, bayramımızın ülkemize ve bütün İslam âlemine hayırlara vesile olması temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım.



