Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası 3 Aralık tarihi, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile dünya genelinde “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiş bir gündür.Bir toplumu oluşturan tüm bireylerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması ilkesi gereğince; onların eğitim, rehabilitasyon ve istihdamlarının sağlanarak, üretken ve kendine yeten bireyler haline getirilerek yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterilmesi, Devlet ve toplum olarak temel sorumluluğumuzdur.Devletimizin sağladığı her türlü imkânın yanında, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar ve kişilerin gayretleri de bu konuda çok önemlidir. Bu nedenle, bu bireylerin eğitimleri başta olmak üzere toplumsal üretime katılmalarının sağlanması ve potansiyel anlamda iyi bir üretici olabilmeleri için onların sesine kulak vermek, ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak hepimizin ortak bir görevi olmalıdır.Sadece bugün değil, her daim sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlamak hepimiz için bir insanlık görevidir.Bu anlamlı günde herkesin potansiyel birer engelli olduğunu asla unutmamamız gerektiğini belirterek, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunar, işlerinde başarılar dilerim.