24 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul etmesinin ve 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.Dünyada olduğu gibi; ülkemizin de gelişmesi, kalkınması ve gelecek ile ilgili hedeflere ulaşmasında eğitimin olduğu kadar öğretmenlerinde önemi çok büyüktür. Eğitim; bugün sadece bir devletin kalkınmasının temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini belirleyen stratejik bir değerdir.İlim evrenseldir. Bizler, "İlim öğrenmek kadın-erkek herkese farzdır." ve “İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.” diyecek kadar yüce bir mana yükleyen ilim, irfan ve hikmet medeniyetinin mensuplarıyız.Bir vatanı kurtarmak için yurtseverlik, iyi niyet, özveri çok gerekli niteliklerdir. Ancak bir toplumu iyileştirmek, çağın isteklerine göre yükseltmek için bu niteliklerin yanında bilim ve teknik de gereklidir. Bilim ve tekniğin olduğu ve geliştirildiği yer ise okuldur.Bu vesileyle, başta başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlere Allah’tan rahmet dilerim. Bizleri biz yapan, ülkemizin bugünlere ulaşmasında emeği geçip aramızda olmayan tüm öğretmenlerimizi şükranla anıyorum. Görevini büyük fedakârlıklarla sürdüren tüm öğretmenlerimizin de bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.