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ISPARTA VALİSİ OKUL MÜDÜRLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

ISPARTA VALİSİ OKUL MÜDÜRLERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
ISPARTA
G.Tarihi: 05.01.2018 19:10
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böcüzade
Isparta'da Okul Müdürlerine Uyuşturucu ve Güvenlik Uyarısı
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, okul müdürlerine uyuşturucu maddeyle mücadele ve okul çevrelerinde güvenlik önlemleri uyarısında bulundu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ortaokul ve Lise Müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenledi. Okullarda alınan güvenlik önlemlerinin ve ilave tedbirlerin konuşulduğu toplantıda Günaydın, uyuşturucuyla mücadelede okulların büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek okul yöneticilerine büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Asayiş tedbirlerin uygulanmasında, bazı aksaklıkların yaşandığını belirten Günaydın, kurumların koordineli bir şekilde herhangi bir aksaklığa yol açmadan tedbirleri eksiksiz bir şekilde uygulamalarını istedi.

"Tedbirlerin uygulanmasında asla taviz vermeyeceğiz"

Günaydın, "Hepimizin ortak amacı geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın her türlü tehlike ve riskten korunması için tedbirler almaktır. Alınan tedbirlerin uygulanmasını gözlemleyen okul müdürlerimizin düşünceleri ve önerileri bizim için çok önemli. Alınan tedbirlerin uygulanmasında asla taviz vermeyeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi risklerden korumadığımız takdirle ilerleyen zamanlarda toplum olarak sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu sebeple olayı bir bütün olarak ele alıp tüm kurumlar olarak ortak çalışmalıyız" dedi.

"Sigaraya sıfır tolerans"

Sigara tehlikesine de dikkat çeken Vali Günaydın, "Sigaraya sıfır tolerans. Hiçbir şekilde okul bahçesinde ve yasak alanlarda sigara içilmesine müsaade edilmeyecek buna okul çalışanlarımızda özellikle dikkat edecek."

Güçlü tedbirler almak zorundayız"

Gençlerin her alanda kendilerini yetiştirebilmesi için en büyük destekçileri bizleriz diyen Günaydın, madde bağımlılığı konusunda 2018 yılında çok önemli çalışmaların yapılacağını söyledi. Vali Günaydın, "Gençlerimizi bağımlılıktan korumak için güçlü tedbirler almak zorundayız. Bunun yanı sıra daha etkili ve kapsayıcı olan önleyici tedbirler de almak zorundayız. Bu tedbirlerin en etkili merkezlerinden biri de okullarımızdır. Çocuklarımız ve gençlerimizle birlikte ailelerimizi de bilinçlendirmek zorundayız. Bu toplumsal sorunu bir bütün olarak ele alıp topyekün mücadele etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Cep telefonuna dikkat"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın cep telefonu ile ilgili ortaya koyduğu tüm tedbirlerin Okul Müdürleri tarafından uygulanmasını isteyen Vali Günaydın, "Bakanlığımızın ve Valiliğimizin okullarımızda çocuklarımızın korunmasına yönelik tedbirlerini uygulayacak olan sizlersiziniz. Hiçbir okulda bu tedbirlerin göz ardı edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Müdürlerimiz yanlış olan her olaya okullarımızda müdahale edecek. Bu sizin asli görevinizdir" ifadelerini kullandı.
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