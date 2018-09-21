Isparta Valisi, Millet Vekilleri ve İl Protokolünden Oluşan Heyet Davraz Dağında İncelemelerde Bulundu.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve İl protokolü tarafından Türkiye’nin kayak turizmi merkezlerinden olan Davraz dağında yapılan çalışmalar incelendi.

İnceleme heyetince Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 310 hektar alanda 207 km. MEROR teras ve 17 hektar tam alanda dozerle toprak işlemesi ile Lavanta ve Gül üretimine yönelik deneme parselleri oluşturulan sahada yapılan incelemelerde, çalışmalar beğenildi ve teşekkür edildi.



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