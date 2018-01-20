Isparta Valisi Günaydın'dan fuar ziyareti

Vali Günaydın, Antalya 'da düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ve Gıda ve İçecek İhtisas Fuarlarını ziyaret ettiVali Şehmus Günaydın, Antalya Expo Center'da eş zamanlı olarak düzenlenen fuarları gezerek incelemelerde bulundu. Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları ve Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarlarına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Antalya Valiliği, çok sayıda kamu kurumu, odalar ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor.Antalya Expo Center’de 17-20 Ocak tarihleri arasında açık kalacak fuara, aynı zamanda BAKA dönem Başkalığını yürüten Vali Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Merkez Valisi Şeref Ataklı ile birlikte gezdi. 4 gün açık kalacak Fuarlar sektörün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirmesinin yanı sıra yurt içinden 81 il ve çok sayıda ülkeden katılacak profesyonel alım heyetlerini bir araya getirecek.Fuar alanını gezen Vali Günaydın, başta Isparta'dan katılan firmaları çevre illerden gelen firmaların stantlarını gezerek incelemelere bulundu.Vali Günaydın, firmaları ziyaretlerinde görüştüğü yetkililerden sektörlerle ilgili bilgi alırken; ülkemiz ihracatı ve Turizmine katkıda bulunması açısından Antalya’nın önemli iki fuara ev sahipliği yaptığını belirterek, firma sahiplerine iyi bir fuar geçirmelerini temenni ederek, hayırlı bereketli bol kazançlar diledi. Konaklama, ağırlama ve gıda sektörüne dair tüm katılan firma temsilcilerinin profesyonellerle bir araya gelerek yeni iş birlikteliklerine ev sahipliği yapacak olan Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarının başta ilimiz olmak üzere bölgemiz ve ülkemize hayırlar getirmesini diledi.