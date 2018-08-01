Isparta Valisi Şehmus Günaydın, " Bağımsız anaokullaşma oranımızı Türkiye ortalamasının çok çok üstüne çıkarabilmek için bu yıl 3 anaokulu ihalesi gerçekleştirdik."dedi.Vali Günaydın'ın eğitim yatırımları içerisinde üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan bağımsız anaokullarının yeni eğitim-öğretim dönemine yetiştirilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.Bu kapsamda Modernevler Mahallesinde devam eden anaokulu inşaatında incelemelerde bulunan ve çalışmalar hakkında İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterinden bilgi alan Vali Günaydın, burada yaptığı açıklamada Isparta’da eğitim alanında daha kaliteli ve başarılı işler yapmak için ilgili kurumların gece gündüz çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini söyledi.Bir taraftan okullarda bakım onarım işlerinin devam ederken bir taraftan da okula yeni başlayacak çocuklar için de çok güzel yeni bir anaokulu inşaatını devam ettirdiklerini belirten Vali Günaydın, eğitimin olmazsa olmaz olduğunu ve eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu vurguladı.Vali Günaydın açıklamasında “Bu doğrultuda her geçen gün ilimizin eğitimin kalitesini daha ileriye taşıyoruz. Bağımsız anaokullaşma oranımızı Türkiye ortalamasının çok çok üstüne çıkarabilmek için bu yıl 3 anaokulu ihalesi gerçekleştirdik. Şu anda yapımı devam eden anaokullarımız inşallah eylül ayına yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla böylelikle anaokulu öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile aynı binada eğitim görmelerini de sonlandıracağız. Çünkü biz şunu istiyoruz, anaokuluna giden çocuklarımız, kendi yaşlarına uygun bir ortamda eğitim-öğretimlerini devam ettirsinler. Yapacağımız yeni anaokulları bu fonksiyonları fazlasıyla ihtiva eden modern yapılar. Yemekhanesinden tutunda oyun alanlarına kadar her şeyiyle dört dörtlük anaokulları olacaklar” dedi.Vali Günaydın, ayrıca okulların kapanmasıyla birlikte bakım ve onarım çalışmalarına başladıklarını ve okulların açılacağı gün bu çalışmaların tamamen bitirileceğine dikkat çekerek, çocukların okulun ilk gününde bakımlı ve temiz bir ortamda eğitim öğretime başlayacaklarını söyledi.İHA