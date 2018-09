- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, bu yıl ilk kez okula başlayan anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ders başı yaptığı okullarda incelemelerde bulundu. Vali Şehmus Günaydın Zehra Ulusoy İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde velilerle sohbet eden Vali Günaydın ardından İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan basketbol sahasında incelemede bulundu.Zehra Ulusoy İlkokulu’nda bu yıl ilk kez okullu olan minik anasınıfı öğrencileriyle bir araya gelen ve birlikte resim yapan Vali Günaydın çocuklarla yakından ilgilendi. Yine ilk kez okul heyecanı yaşayan ve bu hafta uyum eğitimine başlayan birinci sınıf öğrencilerine de sınıflarını ziyaret ederek başarılar dileyen Vali Günaydın velilerle de bir süre sohbet ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Pazartesi günü başlayacak olan 2018-2019 eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin çok iyi koşullarda eğitim görebilmeleri için her türlü çalışmayı ve fedakârlığı göstermek istediklerini söyleyerek okul bahçelerinde bulunan spor sahalarında düzenlemeler yapıldığını aktardı.Vali Günaydın, “Çocuklarımızın eğitim görmeye, hem spor yapmaya hem de eğlenmeye hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bunu dengeli bir şekilde sürdürebilmek için de çocuklarımıza her türlü imkânı oluşturmaya çalışıyoruz. Özel İdare imkânlarımızı sahalarımızın birçoğunu yeniledik. Çok da güzel oldu. Öğrencilerimiz ders saatleri dışında da bu sahaları kullanabilecekler. Bütün okullarımızın sahalarını yenileyeceğiz. Çocuklarımızın spor alanlarına kavuşması için bütün çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.Açıklamasının sonunda amaçlarının bütün okulların eğitim kalitesini üst noktalara taşımak olduğunun altını çizen Vali Günaydın, öğretmenlerin heyecanla, şevk içerisinde mesleklerini icra ederek; çocukları yetiştirmelerini istediklerini ve bunun içinde kendilerine her türlü imkanı sunacaklarını kaydetti.İHA