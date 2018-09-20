- Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 19 Eylül Gaziler Günü sebebiyle forma giyip, gazilerle futbol maçı yaptı. Gazispor ve Vatanspor isimli takımların kıran kırana mücadelesine sahne olan karşılaşma 4-4’lük skorla sona ererken, müsabakada dostluk kazanmış oldu.Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı tarafından Gaziler Günü sebebiyle futbol maçı organize edildi. Müsabakaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ile birlikte siyasiler, gaziler ve yakınları da saha dışından izlediler. Isparta Demirköprü Halı Sahası’nda düzenlenen karşılaşmaya Vali Şehmus Günaydın, Türkiye Harp Malulü ve Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Musa İrez ile dernek üyesi gaziler ve çocukları katıldı. Gazispor takımında yer alan Vali Günaydın, maça kırmızı - beyaz renkli 32 numaralı ‘Şehmus Günaydın’ yazılı formasıyla çıktı. Maça katılan bazı gaziler de ayağındaki proteze rağmen üstün bir performans ortaya koydu.Karşılaşmanın son dakikalarında Gazispor bir penaltı kazandı. Penaltıyı Vali Günaydın’ın gole çevirmesiyle birlikte karşılaşma 4 - 4 beraberlikle sonuçlandı. Vali Günaydın, penaltı ile birlikte attığı 3 golle karşılaşmada hat - trick yapmış oldu. Karşılaşmada kazanan taraf bu kez dostluk oldu. Penaltıyı gole çeviren Vali Günaydın, basın mensuplarına hitaben, "Çekemediyseniz bir daha atayım" dedi.Düzenlenen futbol maçı ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Valisi Şehmus Günaydın, "Derneğimizin düzenlemiş olduğu çok güzel bir etkinlik. Gazi arkadaşlarımızla beraber, aileleriyle, çocuklarıyla çok fazla terlemeden yorgunluk attık, eğlendik. Sağ olsun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve vekilimiz, il başkanımız, tugay komutanımız gazilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmadılar. Bütün gazilerimizin burada olması çok güzel bir olay, güzel bir etkinlik. Bugün gaziler günü. Güzel karşılaşmalar oldu ve keyif aldık. Düzenleyenlere teşekkür ediyoruz. Tekrar gaziler haftasını tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Gazilerimiz ve ailelerine sağlıklı, huzurlu bir gelecek temenni ediyoruz" dedi.Isparta’da bu tür organizasyonların daha sık yapılması gerektiğini ve kendisinin de ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını dile getiren Vali Günaydın, "Son derece keyif aldık ve arkadaşlarımızla, aileleriyle, çocuklarıyla daha yakından tanıştık. Bundan sonra inşallah daha sık maçlarımızı yapacağız" diye konuştu.Maç sonunda Gazispor ve Vatanspor’a birer kupa takdim edilirken, mücadeleye katılan gazilere de madalya verildi. Daha sonra gaziler ve protokol mensupları toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.İHA