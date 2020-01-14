Kırsal Kalkınmanın En Önemli Yapı Taşlarından Biri: Kadın Kooperatifleri

“Hedefimiz daha fazla daha iyi ne üretebiliriz”

“Sizlerin sayesinde kooperatifçiliği bir adım öteye taşıyacağız”

“İşimizi iyi yapacağız, yaptığımızın hakkını mutlaka alacağız”

“Bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir”

Ortak Satış Yeri

Kadınlar tarafından özellikle kırsal bölgelerde kurulan kooperatifler, ortaya koydukları birbirinden güzel fikirlerle ve ürettikleri birbirinden kıymetli ürünlerle ön plana çıkıyor. Kooperatifler sayesinde kadınlar; istihdama katılıyor, mesleki ve sosyal alanda yetkinlikler kazanıyor ve ekonomik kazanç sağlıyorlar. Kadınların kooperatifleşerek yaşadıkları bölgelere fark katmalarını çok önemseyen Vali Ömer Seymenoğlu da bu konuda büyük çaba sarf ediyor. Gerçekleştirdiği ilçe ve köy ziyaretlerinde kooperatifleşmesinin önemine değinen, kadınları kooperatifleşerek üretim yapmaları konusunda cesaretlendiren Vali Seymenoğlu, kaymakamlar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından da bu konuda kadınlara destek olmalarını istiyor.Kırsal kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olan kadın kooperatifleri örnekleri Isparta’da artmaya devam ederken hali hazırda faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifi Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında bir araya gelerek Isparta Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın kooperatifleri temsilcileri birbirleriyle de tanışarak çeşitli iş birliği konularında görüş alış verişinde bulundular, Vali Seymenoğlu’nun tavsiyesiyle ortak iletişim grubu kurarak iş birliklerini geliştirme kararı aldılar. Toplantıda tek tek söz alan kooperatif temsilcileri yaptıkları çalışmaları anlatarak ürettikleri ürün örneklerini Vali Seymenoğlu’yla paylaştılar.Toplantıdaki konuşmasında kooperatifleşmenin önemine vurgu yapan Vali Seymenoğlu, yapılacak bir çalışmayla turizmin yoğun olduğu dönemlerde tüm kadın kooperatiflerinin ürünlerinin Isparta merkezinde belirlenecek bir tek bir noktada tüketiciyle buluşturulması üzerinde çalıştıklarını söyledi.Vali Seymenoğlu, “Toplantıyı yapmamızın amacı; kadınları nasıl bir araya getirip onları ekonomide daha güçlü kılabiliriz, en azından ev ekonomilerine az da olsa nasıl bir katkı sağlayabiliriz bunları hep düşünüyoruz. Kooperatifleşmeye bu kadar emek veriyoruz sizler de emek veriyorsunuz, bu işi biraz daha profesyonelce yapalım, sizlere daha fazla katkımız hangi alanlarda olabilir, onları konuşalım hem de fikir alışverişinde bulunalım dedik ve bu toplantıyı düzenledik. Öncelikle şunu belirteyim: Kooperatiflerimiz çekişmenin içinde hiçbir zaman olmayacak. Hedefimiz daha fazla daha iyi ne üretebiliriz, bu ürettiğimizin sizlere ne kadar olumlu yansıması olur bunları değerlendireceğiz.Kooperatifçilik deyip geçmeyin, erkeklerin başarısızlığını ne olur örnek almayın. Kooperatifçilik, ülkemizde başarısızlık örnekleri ile dolu. Binlerce kooperatif var batmıştır, bir işe yaramamıştır. Biz diyoruz ki sizlerin sayesinde kooperatifçiliği bir adım öteye taşıyacağız. Bu tür toplantılarla da en azından sizlere Kaymakamlıklar, Valilikler ve İl Müdürlükleri olarak katkı sunar ve yol gösterirsek sizler biraz daha hızlı yol alabilirsiniz. Bilinirliğinizi artırarak kamudaki sıkıntılarınızı ve problemlerinizi daha hızlı çözülebiliriz. Tabii şu anda 8 kadın kooperatifimiz var. Bu sayı yeterli değil ama emin olun ki bu önümüzdeki yıllarda çok sayıda kooperatifleşme olacak. Zaten şu anda çalıştığımız bazı köyler var. Ancak kooperatifleşmek için mutlaka uygun bir altyapı olması lazım. Yani bir turizm altyapısı veya tarım altyapısı olması lazım. Oradan bir şeyler üretip piyasaya sunabileceğimiz kendi değerlerimiz olması lazım. Aksi takdirde şunu kesinlikle istemiyoruz ve sizin de uzak durmanızı istiyoruz: Birinin fabrikada üretilmiş ürünlerini al ve bunu sat, istediğimiz bu değil. Böyle olura siz o kişiye para kazandırmış olursunuz. Biz diyoruz ki zaten çevrenizde, yörenizde sizin üretip satabileceğiniz o kadar çok şey var ki.Hedefimiz mutlaka satış olacak, para kazanmak olacak ama bunu yaparken de tabii işin belli kuralları var. Talep fazla diye bir müşteriye 10 liraya ondan sonra gelene 20 liraya, rafta bir tane kaldı bu 50'ye satılır der, 50 liraya verirsek başta kaybetmiş oluruz. İşimizi iyi yapacağız, yaptığımızın hakkını mutlaka alacağız ama hakkımızı alacağız yani hakkımızın üstünü aldığımız takdirde ürettiklerinizi emin olun ki bir yıl daha satarsınız ikinci yıl üçüncü yıl hiçbir şey satamazsınız hepsi elinizde kalır. Bunun bir dengesi var onu mutlaka iyi korumamız lazım.Kooperatifi 10 kişi de olsak 15 kişi de olsak 50 kişi de olsak mutlaka bir iş yeri gibi yönetmek lazım kötü yönetirseniz çok güzel ürün de yapsanız iyi para kazanamazsınız. İyi para kazansanız da iyi yönetilmediğiniz için kazandığınız o para birkaç kişinin cebinde kalır ve diğer ortaklar faydalanamaz. Bu da kooperatifin başarısını ve geleceğini olumsuz etkiler. Bunlara mutlaka dikkat etmek lazım bu bir fedakarlık ve tecrübe işidir. Zaman içerisinde daha iyi olacaktır, piyasaya girmek kolay iş değil.Size bir söz vereyim: Turizmin en yoğun olduğu dönemde Valiliğin önünde veya arka tarafında sizlere belirli günler için stant açmanıza müsaade edeceğiz. Bu tür güzel ürünlerinizi gelip orada tanıtıp pazarlamış olacaksınız. Belki bunu Kadın Girişimciler veya Kadın Kooperatifleri Şenliği ismi altında yapacağız.” dedi.