Banka Dekontu

Başvuruya Yetkili Olduğunu gösteren faaliyet belgesi

Sicil Gazetesi/İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Ticaret/Esnaf Odası Faaliyet Belgesi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olanİşlemleri kapsamında, Mayıs 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni internet uygulaması ile başvuru sahiplerinin e-devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden ve gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin düzenlenerek başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanacaktır.e-Belge web uygulamasınaüzerindenyönlendirilerek oturum açılacak ve bu sayede yeni bir üyelik oluşturulmasına gerek kalmayacaktır.Sertifika Başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunanlinkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilebilecektir. Online başvuruda gerekli bilgiler doldurulacak;istenilen evraklar PDF formatında sisteme yüklenecektir.Son olarak faaliyette bulundukları ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek başvurularını tamamlayacaklardır.Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü