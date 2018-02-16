T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Sertifika, Yapımcı Belgesi ve İsteğe Bağlı Kayıt Tescil İşlemleri kapsamında, Mayıs 2017 itibariyle çalışmalarına başlanan yeni internet uygulaması ile başvuru sahiplerinin e-devlet Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri, başvuru sırasında ibrazı gerekli belgeleri uygulama üzerinden ve gerekli kontrollerin ardından e-imza taşıyan elektronik belgenin düzenlenerek başvuru sahibine yine uygulama üzerinden iletilmesi sağlanacaktır.
e-Belge web uygulamasına http://www.telifhaklari.gov.tr/ üzerinden e-Devlet Kapısı yönlendirilerek oturum açılacak ve bu sayede yeni bir üyelik oluşturulmasına gerek kalmayacaktır.
Sertifika Başvurusu, Telif Hakları Genel Müdürlüğü internet sayfasında bulunan “Başvuru İşlemleri - Sertifika Başvuruları" linkinden giriş yapılmak suretiyle online olarak gerçekleştirilebilecektir. Online başvuruda gerekli bilgiler doldurulacak;
istenilen evraklar PDF formatında sisteme yüklenecektir.
- Banka Dekontu
- Başvuruya Yetkili Olduğunu gösteren faaliyet belgesi
- Sicil Gazetesi/İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- Ticaret/Esnaf Odası Faaliyet Belgesi
Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.
ISPARTA VALİLİĞİ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü